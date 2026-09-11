Τα πρώτα αποτέλεσματα μετά την εξέταση της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία των ιατροδικαστών Καλόγρηα και Κούβαρη, καθώς και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Κ. Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου του δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ τα ευρήματα που εντοπιστήκαν παραπέμπουν σε ισχαιμία μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα. Πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, διαδικασία που κατά κανόνα απαιτεί αρκετές εβδομάδες.

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Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στην κλινική του Κολωνακίου, έχοντας μικρό τραύμα στο κεφάλι από πτώση και προβλήματα ομιλίας. Άνθρωποι από τον κύκλο του ανέφεραν πως το τελευταίο διάστημα δεν ένιωθε καλά -τουλάχιστον ψυχολογικά- ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε καταρρεύσει και σε εστιατόριο την Κηφισιά.

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Τι έδειξε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ βρίσκεται, από την πρώτη στιγμή, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από τη συσκευή, αλλά και το ενδεχόμενο να έγινε προσπάθεια καθαρισμού της από γενετικό υλικό ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην έρευνα.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα έχει υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή πριν ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα που φέρεται να έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα, η διαδικασία είχε ξεκινήσει περίπου 45 λεπτά νωρίτερα. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που καλούνται πλέον να αποσαφηνίσουν οι αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η συμπεριφορά των δύο γιατρών, μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο γιατροί δεν συνόδευσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γεγονός που επίσης εξετάζεται από τις αρχές.