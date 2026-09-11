Πολλά αναπάντητα ερωτήματα είναι στην υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Αποκαλυπτικος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Για την επιχείρηση του ΕΚΑΒ μετά την κλήση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού, μίλησε στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Ο κ. Μαθιόπουλος υπογράμμισε ότι το ασθενοφόρο και η μηχανή του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο μέσα σε μόλις 3 με 4 λεπτά από τη στιγμή της κλήσης, καθώς η ενημέρωση που είχε λάβει το ΕΚΑΒ έκανε λόγο για άνδρα χωρίς αισθήσεις.

«Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Και το ασθενοφόρο και η μηχανή του ΕΚΑΒ φτάσαμε στο σημείο σε 3 με 4 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προσπάθειες ανάνηψης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, οι διασώστες εφάρμοσαν από την πρώτη στιγμή το προβλεπόμενο πρωτόκολλο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρελήφθη από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

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«Προσπαθήσαμε μήπως καταφέρουμε να τον κρατήσουμε, μήπως επανέλθει, γιατί οι κλήσεις που είχαν γίνει στο ΕΚΑΒ ήταν για άνθρωπο χωρίς αισθήσεις», σημείωσε.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών στο νοσοκομείο, ωστόσο, ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να επανέλθει.

Τα ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ αναφέρθηκε και στα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με το περιστατικό και τα οποία αναμένεται να διερευνηθούν το επόμενο διάστημα.

Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, αλλά και για πόσο χρονικό διάστημα παρέμεινε σε αυτή την κατάσταση μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Παράλληλα, ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα είναι αν υπήρχε απινιδωτής στο σημείο και εάν αυτός χρησιμοποιήθηκε.

«Αυτά θα τα διερευνήσουν οι ιατροδικαστές. Είναι ερωτήματα που θα απαντηθούν το επόμενο διάστημα», ανέφερε.

«Δεν συνόδευσε κανένας γιατρός το ασθενοφόρο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώργος Μαθιόπουλος και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, δεν υπήρξε γιατρός που να συνοδεύσει το ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

Όπως εξήγησε, μία γυναίκα κατέβηκε στο σημείο και συμμετείχε στις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μεταφορά, ωστόσο δεν ακολούθησε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει εάν η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν γιατρός ή νοσηλεύτρια.

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