Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Στη γενέτειρά του, τη Νίκαια, θα κηδευτεί ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε από τη ζωή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες την Τετάρτη.

Σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας, Χαράλαμπου Λυκούδη, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Γ’ Νεκροταφείο, εκπληρώνοντας την επιθυμία των οικείων του να ταφεί στον τόπο όπου μεγάλωσε.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την κηδεία να τελείται τη Δευτέρα, ωστόσο για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ώρα.

Το κοιμητήριο βρίσκεται στη συνοικία Άσπρα Χώματα, στη συμβολή της οδού Κοτυώρων με τον κόμβο των λεωφόρων Θηβών και Πέτρου Ράλλη, ενώ οι λεπτομέρειες της τελετής αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διαδικασίας.

Σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί

Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Πέμπτης συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ παράλληλα η Ασφάλεια συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλήση στο ΕΚΑΒ, με τις αρχές να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσής του. Ερωτήματα εγείρονται, μεταξύ άλλων, για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά.