Η Πνινάτ Γιανάι εξέφρασε την ιδιαίτερη συγκίνησή της για την πρόοδο που καταγράφει η Ελλάδα.

Στη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στους τομείς της ιατρικής έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε η Πνινάτ Γιανάι, εκπρόσωπος της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα, με αφορμή την παρουσία της στα εγκαίνια του Athens LifeTech Park.

Η Πνινάτ Γιανάι εξέφρασε την ιδιαίτερη συγκίνησή της για την πρόοδο που καταγράφει η Ελλάδα και για τη συστηματική επένδυση της χώρας στην έρευνα και την καινοτομία, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου όπως το Athens LifeTech Park αποτυπώνει το όραμα και τη φιλοδοξία της Ελλάδας να εξελιχθεί σε σημαντικό διεθνή κόμβο ιατρικής έρευνας και καινοτομίας.

Το μήνυμα για τη συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προοπτικές ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας. Όπως σημείωσε, προερχόμενη από το Ισραήλ, μια χώρα στην οποία η καινοτομία, η έρευνα και η επιχειρηματικότητα αποτελούν βασικά στοιχεία της εθνικής ταυτότητας, θεωρεί τον συγκεκριμένο τομέα ιδιαίτερα πρόσφορο για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Στα εγκαίνια, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «το μέλλον της Ελλάδας είναι ήδη εδώ», αναδεικνύοντας τη σημασία των επενδύσεων στη φαρμακευτική βιομηχανία, την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι συγκεκριμένοι τομείς τόσο στην οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επιστροφή στην Ελλάδα ταλαντούχων επιστημόνων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.