Η Ευρώπη δημιουργεί μια νέα εξάρτηση τη στιγμή ακριβώς που διακηρύσσει ότι επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δοκιμάζουν τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, μια ομάδα Ελλήνων αξιωματούχων, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, έφτασε στο Τελ Αβίβ για να υπογράψει μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία και των δύο χωρών.

Η συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ –με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα»– θα προμηθεύσει την Ελλάδα με μια σειρά ισραηλινών τεχνολογικών συστημάτων για την προστασία της από ένα ευρύ φάσμα απειλών, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, αεροσκαφών και drones.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο σε μια αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και του ισραηλινού αμυντικού τομέα. Καθώς η ήπειρος σπεύδει να επανεξοπλιστεί, έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες για όπλα, τανκς και αεροσκάφη. Για πολλά από τα λιγότερο ορατά συστήματα, ωστόσο, που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης ασφάλειας –αισθητήρες, αναχαιτιστές, τεχνολογία επιτήρησης– οι κυβερνήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο στο Ισραήλ.

Αυτή η εξάρτηση βαθαίνει, ακόμη και την ώρα που οι σχέσεις της Ευρώπης με το Ισραήλ γίνονται όλο και πιο τεταμένες. Οι πόλεμοι στη Γάζα και τον Λίβανο έχουν τροφοδοτήσει τις εντάσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές διαμάχες ελάχιστα έχουν επιβραδύνει τη συνεργασία μεταξύ του αμυντικού τομέα του Ισραήλ και των μεμονωμένων ευρωπαϊκών κρατών.

«Κοιτάζοντας αυτή τη στιγμή τις σχέσεις μας με την ΕΕ, ναι, υπάρχουν προκλήσεις», δήλωσε ο Αβί Νιρ-Φέλντκλεϊν, πρέσβης του Ισραήλ στην Ένωση. «Αλλά όταν κοιτάζεις τι κάνουμε σε διμερές επίπεδο με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, η εποικοδομητική, πρακτική συνεργασία είναι εντατική και ανθίζει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από το πεδίο της μάχης στην ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων

Το πλεονέκτημα του Ισραήλ ξεκινά από τον στρατό του. Νέοι μηχανικοί υπηρετούν σε ελίτ μονάδες πληροφοριών και κυβερνοχώρου, όπου εργάζονται πάνω σε πραγματικές απειλές ασφαλείας. Αφού ολοκληρώσουν τη θητεία τους στις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), πολλοί προσλαμβάνονται σε αμυντικές εταιρείες ή ιδρύουν νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) στον τομέα της ασφάλειας. Το αποτέλεσμα είναι ένας άμεσος «διάδρομος» που συνδέει το πεδίο της μάχης με την ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων.

Οι τρεις κορυφαίες αμυντικές εταιρείες του Ισραήλ –Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems και Elbit Systems– είτε είναι κρατικές είτε διατηρούν βαθύτατους θεσμικούς δεσμούς με το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο, με ανώτερες στρατιωτικές προσωπικότητες ενσωματωμένες στις διοικητικές του δομές.

«Το Ισραήλ αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του πώς οι αμυντικές ή ιδιωτικές εταιρείες είναι τόσο καλά ενσωματωμένες», δήλωσε ο Κάουπο Ρόσιν, επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας. «Και αυτό τις καθιστά πολύ ικανές».

Ο ευρύτερος τομέας ασφάλειας του Ισραήλ έχει επίσης μετατραπεί σε μαγνήτη επενδύσεων: οι εταιρείες του προσελκύουν σχεδόν το ένα τέταρτο των παγκόσμιων επενδύσεων στον κυβερνοχώρο, με την εξαγορά της ισραηλινής start-up Wiz από την Google έναντι 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος να υπογραμμίζει την ελκυστικότητα του κλάδου.

Η Χίμπα Ταρίφ, εκπρόσωπος της αποστολής του Ισραήλ στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, παραδέχεται πως το Τελ Αβίβ παραμένει ελκυστικό χάρη στη διασύνδεση της κυβέρνησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα – καθώς και στην τεχνολογία που διαμορφώνεται από επιχειρήσεις σε πραγματικές συνθήκες.

«Αξιοποιώντας την επιχειρησιακή μας εμπειρία σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπουμε στους εταίρους μας να μεταβούν από μια παθητική σε μια προληπτική στάση, ενισχύοντας σημαντικά τη συλλογική μας ανθεκτικότητα και άμυνα», δήλωσε.

Οι απευθείας αναθέσεις βαθαίνουν την εξάρτηση από την ισραηλινή βιομηχανία άμυνας

Είναι δύσκολο να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για τον ρόλο του Ισραήλ στην ευρωπαϊκή άμυνα. Πολλές συμβάσεις δεν δημοσιοποιούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ ορισμένες ισραηλινές εταιρείες δραστηριοποιούνται μέσω ευρωπαϊκών θυγατρικών. Ωστόσο, δεκάδες καταχωρίσεις στη βάση δεδομένων ευρωπαϊκών διαγωνισμών που εξέτασε το POLITICO δείχνουν ότι οι ισραηλινές εταιρείες εξελίσσονται στους βασικούς προμηθευτές για στρατιωτικές επικοινωνίες, επιτήρηση και ηλεκτρονικό πόλεμο.

Πολλές από τις δημόσιες συμβάσεις –συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής συμφωνίας των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ– ανατέθηκαν απευθείας σε ισραηλινές εταιρείες, χωρίς τη διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών για ανταγωνιστικές προσφορές, όπως ορίζει κατά κανόνα η νομοθεσία της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες προμηθειών θεωρούν τον ανταγωνισμό ως την προεπιλεγμένη διαδικασία, ακόμη και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Οι απευθείας αναθέσεις επιτρέπονται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις – για παράδειγμα, σε περιπτώσεις πραγματικής τεχνικής αποκλειστικότητας ή αυστηρά καθορισμένων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

«Οι διαδικασίες απευθείας ανάθεσης αποτελούν εξαίρεση, πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και να δικαιολογούνται επαρκώς», ανέφεραν η Ανέτε Ρόζενκετερ και η Αντρέα Πομάνα, εταίροι στη νομική εταιρεία FPS Law στη Γερμανία, που ειδικεύεται στις δημόσιες συμβάσεις και τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Αυτό το μοτίβο έχει σημασία διότι οι απευθείας αναθέσεις βαθαίνουν την εξάρτηση, αφού κρατούν τις κυβερνήσεις προσκολλημένες σε έναν συγκεκριμένο παραγωγό. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε τον Ιανουάριο του 2025 ότι τα εξαιρετικά εξειδικευμένα συστήματα μπορούν να «εγκλωβίσουν» τον αγοραστή, εάν είναι σχεδιασμένα με τρόπο που μόνο ο αρχικός προμηθευτής μπορεί να τα συντηρήσει ή να τα αναβαθμίσει.

Η Ολλανδία προσφέρει μια εικόνα για το πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη: Το 2025, η μονάδα C4I and Cyber της Elbit Systems κέρδισε σύμβαση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια συστημάτων διαχείρισης πεδίου μάχης στο ολλανδικό Υπουργείο Άμυνας. Επρόκειτο για απευθείας ανάθεση, χωρίς ανταγωνισμό, η οποία δικαιολογήθηκε με το επιχείρημα ότι το υπουργείο απαιτούσε πρόσθετες υπηρεσίες από την εταιρεία με την οποία είχε αρχικά συμβληθεί.

Παρομοίως, το 2024, το ισπανικό υπουργείο Άμυνας ανέθεσε στη Rafael Advanced Defense Systems σύμβαση ύψους 1,17 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ανοικτό διαγωνισμό, δηλώνοντας ότι η ισραηλινή εταιρεία ήταν ο μόνος προμηθευτής που μπορούσε να παράσχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Άλλες απευθείας συμφωνίες περιλαμβάνουν μια σύμβαση ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ της Elbit Systems Deutschland με το υπουργείο Άμυνας της Δανίας τον Σεπτέμβριο του 2025, για μια συσκευή που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία και ανάλυση ηλεκτρονικών σημάτων.

«Παρά τη δυσαρέσκεια μεταξύ Ισραήλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πρόκειται για τη διάσταση της ασφάλειας, το εκπληκτικό είναι ότι η συνεργασία ήταν πάντα πολύ καλή», δήλωσε ο Σαρόν Πάρντο, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μπεν-Γκουριόν της Νεγκέβ στο Ισραήλ.

Όπλα δοκισμένα σε μια γενοκτονία

Οι επικριτές προειδοποιούν ότι η Ευρώπη ενδέχεται να δημιουργεί μια νέα εξάρτηση τη στιγμή ακριβώς που διακηρύσσει ότι επιδιώκει μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δοκιμάζουν τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Η Γαλλία έχει επανειλημμένα περιορίσει τη συμμετοχή της ισραηλινής κυβέρνησης σε μεγάλες εκθέσεις όπλων, ενώ η φινλανδική κυβέρνηση δέχθηκε επικρίσεις τον Μάιο επειδή συνδιοργάνωσε σεμινάριο αμυντικής τεχνολογίας με το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

«Εάν ο στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας και κυριαρχίας, τότε δεν μπορείς να αντικαθιστάς ένα είδος εξάρτησης με ένα άλλο», δήλωσε η Λι Άντερσον, αριστερή Φινλανδή ευρωβουλευτής.

Η Άντερσον επεσήμανε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες ισραηλινές εταιρείες ασφαλείας προωθούν τα προϊόντα τους ως δοκιμασμένα σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες – σε ορισμένες περιπτώσεις, εναντίον Παλαιστινίων που ζουν υπό ισραηλινή κατοχή.

«Θα έπρεπε να είναι σαφές ότι δεν εμπλεκόμαστε σε εμπόριο όπλων ή αμυντική συνεργασία με έναν παράγοντα που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα από διάφορους θεσμούς ότι παραβιάζει και αγνοεί τους πιο θεμελιώδεις κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, αντέδρασε έντονα εναντίον της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν εκείνη πρότεινε κυρώσεις και μερική αναστολή του εμπορίου ΕΕ-Ισραήλ. Ο Σαάρ δήλωσε τότε ότι η αξιολόγηση βασίστηκε σε «ψευδείς κατηγορίες και νομικά κενά», ενώ επέμεινε ότι το Ισραήλ σέβεται το διεθνές δίκαιο.

Η Χάνα Νόιμαν, Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων, προειδοποιεί ότι τα ευρωπαϊκά κράτη κινδυνεύουν να αποδυναμωθούν γεωπολιτικά. Όσο περισσότερο οι κυβερνήσεις βασίζονται στο Ισραήλ, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται να ασκηθούν πιέσεις στην εξωτερική του πολιτική, όπως ανέφερε. «Θα προτιμούσα οι γερμανικοί πόροι [...] να διοχετευθούν στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης», πρόσθεσε.

Πάνω από όλα η ασφάλεια

Οι πολιτικές αντιδράσεις ελάχιστα έχουν επιβραδύνει τις συμφωνίες.

Τον Ιανουάριο, η Γερμανία και το Ισραήλ υπέγραψαν μνημόνιο για την ανάπτυξη ενός «κυβερνο-θόλου» (cyber dome) με ισραηλινή τεχνολογία σε γερμανικό έδαφος. Έναν μήνα αργότερα, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος εγκαινίασαν το Κέντρο Αριστείας Κυβερνοασφάλειας Ναυτιλίας στη Λευκωσία.

Η Ισπανία προσφέρει ένα ακόμη πιο έντονο παράδειγμα αυτής της αντίφασης. Παρόλο που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ακύρωσε αμυντικές συμβάσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με το Ισραήλ στο πλαίσιο αυτού που αποκάλεσε «πλήρες εμπάργκο όπλων» λόγω της «γενοκτονίας» στη Γάζα, η περιφερειακή διοίκηση της Μαδρίτης ζήτησε και έλαβε βοήθεια τον Ιανουάριο από τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου του Ισραήλ για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η Ιταλία, εν τω μεταξύ, έχει θέσει επίσημα σε προτεραιότητα την ισραηλινή τεχνολογία. Το 2024, η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της χώρας εισήγαγε ένα κίνητρο προμηθειών που εξισώνει το ισραηλινό λογισμικό κυβερνοασφάλειας με προϊόντα από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ στους δημόσιους διαγωνισμούς.

Για τις μικρές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι ιδιαίτερα σκληρός, δήλωσε ο Γιούχα Μαρτέλιους, διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών της Φινλανδίας.

«Σε μια χώρα όπως η Φινλανδία, δεν είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να αγοράσουμε ποσοτικά όσο θα χρειαζόμασταν ή ακόμα και όσο θα θέλαμε», δήλωσε. «Δίνουμε πάντα έμφαση στην ποιότητα. Δηλαδή, αγοράζουμε το καλύτερο, ανεξάρτητα από το από πού προέρχεται».

Ο Νίκλας Χέρμπστ, Γερμανός κεντροδεξιός βουλευτής που συμμετέχει σε επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ισραήλ, εξηγεί πως το Τελ Αβίβ προσφέρει αυτό που λείπει από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία – ειδικά όσον αφορά τις απειλές κυβερνοασφάλειας και την αεράμυνα.

«Είναι προς όφελος της Ευρώπης να έχει μια σταθερή και αξιόπιστη σχέση με το Ισραήλ σε αυτόν τον τομέα», σημειώνει ο Χέρμπστ στο POLITICO.

Σχετικά με τις επικρίσεις ότι η Ευρώπη χρησιμοποιεί τεχνολογία που έχει δοκιμαστεί πάνω σε Παλαιστινίους, ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις επενδύουν κυρίως σε λογισμικό που χρησιμοποιείται για αμυντικούς σκοπούς.

«Το θέμα είναι τι θέλουμε να αγοράσουμε», δήλωσε. «Θέλουμε να αγοράσουμε μια ήσυχη συνείδηση ή θέλουμε να αγοράσουμε αμυντικά προϊόντα;»