«Ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας, με την υποστήριξη του Ισραήλ» - Όλη η δήλωση της εκπροσώπου του ισραηλινού υπ. Άμυνας, για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έδωσε διευκρινίσεις για τον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», τονίζοντας πως αυτός θα είναι αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, αρμόδια για τα διεθνή ΜΜΕ, Νίνα Ζάιντενμπεργκ, τόνισε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν τη μεταφορά τεχνογνωσίας του Ισραήλ σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Αυτό, επεσήμανε, αφορά τόσο επιχειρησιακές ειδικές γνώσεις, όσο και τεχνολογική υποστήριξη, που θα επιτρέψουν στις ελληνικές εταιρείες «να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, έτσι ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με όποιες τροποποιήσεις και προσθήκες, να παραμείνει αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο και να είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις».

Τέλος, υπογράμμισε πως οι ισχυρισμοί οι οποίοι διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, σε ό,τι αφορά στον πηγαίο κώδικα που υποστηρίζει τα επιχειρησιακά συστήματα του Ισραήλ, «δεν σχετίζονται με τη συμφωνία για την Ασπίδα του Αχιλλέα, υπό την οποία θα κατασκευαστεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας, με την υποστήριξη του Ισραήλ».

Ασπίδα του Αχιλλέα: Αναλυτικά η δήλωση της εκπροσώπου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας

«Με βάση τη συμφωνία για την Ασπίδα του Αχιλλέα, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας συμφώνησαν τη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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Αυτό καλύπτει τόσο επιχειρησιακές ειδικές γνώσεις, που έχουν συσσωρευτεί έπειτα από δεκαετίες ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αεράμυνας, όσο και τεχνολογική υποστήριξη, που θα επιτρέψει σε ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου, έτσι ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, μαζί με όποιες τροποποιήσεις και προσθήκες, να παραμείνει αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο και να είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της συμφωνίας, έγινε συνεχής προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες, που θα ενσωματωθούν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής η οποία θα παραδοθεί στην Ελλάδα.

Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αναφορικά με τον πηγαίο κώδικα που υποστηρίζει να επιχειρησιακά συστήματα του Ισραήλ δεν σχετίζονται με τη συμφωνία για την Ασπίδα του Αχιλλέα, υπό την οποία θα κατασκευαστεί ένας ειδικός ελληνικός πηγαίος κώδικας, με την υποστήριξη του Ισραήλ».