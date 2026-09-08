Η γνωστή παραγωγός στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, η Φρόσω Ράλλη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Η γνωστή παραγωγός, μίλησε για την καριέρα της και την πορεία της στον χώρο της τηλεόρασης, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στον Χριστόφορο Παπακαλίατη, τον οποίο είχε ξεχωρίσει ήδη από την ηλικία των 14 ετών.

Η Φρόσω Ράλλη στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Μιλώντας για τον γνωστό ηθοποιό και σεναριογράφο, η Φρόσω Ράλλη, θυμήθηκε τι ήταν εκείνο που είχε διακρίνει σε εκείνον από τόσο νεαρή ηλικία:

«Η χαρά μου είναι να δίνω βήμα στους νέους ανθρώπους… Είδα ένα παιδάκι το οποίο θα έκανε αυτό που ήθελε. Ήρθε αποφασισμένος. Ο Χριστόφορος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που θέλει θα το κάνει, γιατί δουλεύει σκληρά, γιατί είναι επίμονος, γιατί είναι ταλαντούχος. Εγώ του το έχω πει ‘Θα πάρεις Όσκαρ μια μέρα’. Είμαι σίγουρη γι’ αυτό! Είναι αστέρι το παιδί».

Με αφορμή μάλιστα την ερώτηση της Κατερίνας Καραβάτου, σχετικά με το ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που βρίσκεται στη δημοσιότητα και κάποια μορφής τέχνη, η Φρόσω Ράλλη ανέφερε: «Ναι. Πρέπει να δουλέψεις για να πας μπροστά. Και ο Χριστόφορος δουλεύει σκληρά. Φυσικά! Σκέτο ταλέντο με τεμπελιά και με το τίποτα…».

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Και πρόσθεσε: «Έχω δει ταλαντούχους να μην κάνουν καριέρα. Όχι πάρα πολλούς. Οι πολύ ταλαντούχοι συνήθως πάνε μπροστά... Για μένα χρειάζεται και ταλέντο και καλός χαρακτήρας και εργατικότητα. Αυτά τα τρία χρειάζονται. Δεν μπορείς με σκέτο ταλέντο να πας μπροστά».

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Τέλος, απάντησε στην ερώτηση σχετικά με το αν χρειάζεται ένας ταλαντούχος άνθρωπος να έχει καλό χαρακτήρα, η παραγωγός απάντησε βάσει των δικών της κριτηρίων:

«Για ‘μένα ναι… Αν μου πεις έναν ηθοποιό που είναι καλός άνθρωπος και έχει λιγότερο ταλέντο, από έναν ηθοποιό που έχει πολύ ταλέντο και μου σπάει τα νεύρα, θα προτιμήσω τον πρώτο».