Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου συμπληρώνουν φέτος είκοσι χρόνια γάμου. Η τρυφερή εξομολόγηση του ηθοποιού.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου ο Αιμίλιος Χειλάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Ο γνωστός ηθοποιός, το πρωί της Τρίτης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», όπου μίλησε για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική του ζωή.

Αυτή τη φορά, εστίασε περισσότερο στη σχέση του με τη σύζυγό του, Αθηνά Μαξίμου, σημειώνοντας παράλληλα ότι φέτος συμπληρώνουν είκοσι χρόνια γάμου.

Ταυτόχρονα, θυμήθηκε την ημέρα που ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ θέλησε να αποκαλύψει το όνειρο που έχουν από κοινού για το μέλλον.

Η εξομολόγηση του Αιμίλιου Χειλάκη

Αρχικά, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας ότι ονειρεύονται να γεράσουν μαζί σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα: «Το όνειρό μας είναι ότι θέλουμε να γεράσουμε σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Εγώ ονειρεύομαι να γεράσω με την Αθηνά και ονειρεύομαι να γεράσω σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Τώρα, το τί θα μας επιτρέψει η ζωή, και πώς θα τα φέρουν οι κύκλοι των εργασιών και των προσωπικών σχέσεων είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εμείς όμως θα θέλαμε πάρα πολύ να αρχίσουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στα Κύθηρα, παρά εδώ».

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«Είμαι 56 ετών. Θα κλείσω τα 56 τον Δεκέμβρη. Υπολογίζεις ότι έχει 15 με 20 χρόνια ποιοτικής ζωής… Να πεις ότι μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Αυτά τα ποιοτικά μου χρόνια θέλω να τα περάσω σε ένα μέρος που δεν θα κυνηγάω να αποδείξω κάτι».

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Σε δεύτερο χρόνο, μία ανάρτηση του Αιμίλιου Χειλάκη, στάθηκε αφορμή για να θυμηθεί την ημέρα του γάμου του με την Αθηνά Μαξίμου.

Πρόκειται για μία φωτογραφία από την ώρα που οι δυο τους βρίσκονται στην εκκλησία, με τον ηθοποιό να αναφέρει:

«Αυτή είναι η ωραιότερη στιγμή στη ζωή μου. Η ανάμνηση αυτή ήταν ένα μεγάλο πάρτι. 1η Οκτωβρίου, τώρα, κλείνουμε είκοσι χρόνια γάμου. Ο γάμος έγινε στο εκκλησάκι στο Island γιατί είχαμε υποσχεθεί στον εαυτό μας και στους φίλους μας ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι. Ήμασταν περίπου 200 άτομα. Απλά, έχουμε υποσχεθεί κάτι που έχουμε τηρήσει μέχρι τώρα: να είμαστε μαζί και στα δύσκολα», σημείωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης και στη συνέχεια μοιράστηκε θυμήθηκε ορισμένα στιγμιότυπα της βραδιάς.

«Με τα παιδιά που δούλευαν εκεί πέρα χόρευαν στο τέλος μαζί μας... Αυτό, μου ήταν μεγάλο δώρο. Ότι τα παιδιά που δούλευαν εκείνη τη μέρα για τη δική μου τη χαρά, μετά έγιναν μέρος της χαράς μου».

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