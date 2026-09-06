Είχαν ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο.

Μια ξεχωριστή ημέρα έζησαν ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι, καθώς το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στα Χανιά, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους.

Ο Χανιώτης Παραολυμπιονίκης και η αγαπημένη του ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, επισφραγίζοντας με το μυστήριο μια σχέση την οποία έχουν επιλέξει να κρατούν σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Χανίων, με το ζευγάρι να μοιράζεται τη χαρά του με τους ανθρώπους του στενού του περιβάλλοντος.

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Ο Αντώνης Τσαπατάκης επέλεξε για την ημέρα του γάμου ένα λευκό κοστούμι, ενώ η Διαμαντία Λόμι εμφανίστηκε με νυφικό με λεπτομέρειες από δαντέλα. Ο Παραολυμπιονίκης δημοσίευσε στη συνέχεια στιγμιότυπα από την τελετή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί μαζί με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Μάλιστα, μία ημέρα πριν από τον γάμο, ο Αντώνης Τσαπατάκης είχε προϊδεάσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη μεγάλη στιγμή, δημοσιεύοντας ένα pre-wedding βίντεο στο TikTok.

{https://www.tiktok.com/@tsapatakis_a/video/7682029193017806102}

Στο βίντεο κατέγραψε με χιούμορ την προετοιμασία του λίγο πριν ντυθεί γαμπρός, από την πρωινή του περιποίηση και το χαρακτηριστικό μουστάκι του μέχρι τη γυμναστική του. «Μια ημέρα πριν τον γάμο κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους τους γαμπρούς», ανέφερε μεταξύ άλλων, παρουσιάζοντας στους followers του το πρόγραμμά του πριν από το μυστήριο.

Είχαν ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο

Ο θρησκευτικός γάμος δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που ο Αντώνης Τσαπατάκης και η Διαμαντία Λόμι αντάλλαξαν όρκους ζωής.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Χανίων την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024. Η τελετή είχε γίνει σε ιδιαίτερα στενό κύκλο, με την παρουσία λίγων συγγενών και φίλων. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο ο Παραολυμπιονίκης είχε κρατήσει τόσο διακριτική στάση γύρω από την προσωπική του ζωή, ώστε στα πρώτα δημοσιεύματα δεν είχε γίνει γνωστό το όνομα της συντρόφου του.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2025, η κοινή τους ζωή απέκτησε ένα νέο κεφάλαιο, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Η Διαμαντία Λόμι έφερε στον κόσμο την κόρη τους, με τον Αντώνη Τσαπατάκη να έχει μιλήσει δημόσια με συγκίνηση για την εμπειρία της πατρότητας.