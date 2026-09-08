Ένα μήνυμα όλο νόημα άφησε η Δανάη Μπάρκα στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η Δανάη Μπάρκα φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, που συνοδεύεται από αλλαγές τόσο στην καθημερινότητά της, όσο και στον χώρο του σπιτιού της.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, έχει αποκαλύψει στους διαδικτυακούς της φίλους ότι πραγματοποιεί ορισμένες αλλαγές στο σπίτι της, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες θα υποδεχθεί το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, έγινε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, μέσω μια τρυφερής ανάρτησής στα social media και έκτοτε, η Δανάη Μπάρκα, μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

{https://www.instagram.com/p/DcwQ7glDFdt/?hl=el&img_index=1}

Η νέα ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αφήνοντας παράλληλα στους followers της ένα μήνυμα όλο νόημα.

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Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλίτσα να ποζάρει φορώντας ένα πράσινο σορτς, απολαμβάνοντας την ηρεμία του σπιτιού της.

Στη συνοδευτική λεζάντα, επέλεξε να προσθέσει ένα σύντομο κείμενο μέσω του οποίου αποκαλύπτει τον τρόπο σκέψης της, ενώ παράλληλα αφήνει να εννοηθεί ότι αναμένεται να επιστρέψει με ένα νέο project:

«Κάθε νέα αρχή γεννιέται από μια ιδέα, και κάθε ιδέα μεγαλώνει όταν επικοινωνείται.

Ετοιμάζω κάτι που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά, και χαίρομαι τόσο πολύ γιατί όταν όλοι οι όλες γινόμαστε ένα, μοιραζόμαστε, ταυτιζόμαστε και συνδεόμαστε, μόνο όμορφα πράγματα μπορούν να συμβούν.

Καλημέρα κουκλάκια.

Υ.Γ : λατρεύω να είμαι σε φωτεινά μέρη, είτε δουλεύω είτε όχι, και λατρεύω να αλλάζω γωνίες του σπιτιού μου ακόμα και με ό,τι έχω ήδη μέσα, και να απολαμβάνω άλλες πλευρές».

{https://www.instagram.com/p/DdBVOCnjFB8/?hl=el&img_index=1}