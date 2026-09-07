Η ανάρτηση της ηθοποιού από το νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Γιούλικα Σκαφιδά, με την ανάρτησή της μέσα από το θάλαμο να προκαλεί ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός ανήρτησε μία φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο, στην οποία απεικονίζεται με ορούς στο χέρι να είναι ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου.

Η ίδια, θέλησε να αποκαλύψει το λόγο της εισαγωγής της, ρωτώντας με χιούμορ τους followers της αν ο κολικός νεφρού είναι ο ιδανικός τρόπος να ξεκινήσει την εβδομάδα της.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε σχηματίζει με τα δάχτυλά της το σύμβολο της ειρήνης, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;».

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Στην επόμενη ανάρτησή της, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό σκίτσο δηλώνοντας με τον δικό της τρόπο ότι δεν αρέσκεται στο να ακούει τη φράσει: «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό».

Όπως φαίνεται, παρά τους έντονους πόνους και την ανησυχία που προκάλεσε η δημοσίευσή της, η Γιούλικα Σκαφίδα, διατηρεί την καλή της διάθεση.