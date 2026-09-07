Έκρυψε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου; Η απάντηση της παραγωγής.

Σε πυρετώδεις ρυθμούς κινούνται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη, δωρεάν επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, με την οποία ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια διαδρομής στο ελληνικό τραγούδι.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες το κλίμα έχει φορτιστεί. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media από τη Νέα Παραλία δείχνουν τη γιγαντιαία σκηνή να έχει στηθεί ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

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