Οι δύο γυναίκες αντιλήφθηκαν την παρουσία του και ενημέρωσαν άμεσα τις Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στις τουαλέτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 15:40 την Κυριακή, λίγη ώρα μετά την έναρξη των εκδηλώσεων της ΔΕΘ. Ο 37χρονος φέρεται να εισήλθε στις γυναικείες τουαλέτες και να χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει δύο γυναίκες, ηλικίας 22 και 24 ετών, χωρίς τη συναίνεση ή τη γνώση τους.

Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με τις Αρχές να διερευνούν την υπόθεση στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ ο 37χρονος αντιμετωπίζει τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.