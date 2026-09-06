Οι δύο αξιωματικοί έχασαν τη ζωή τους κατά το δυστύχημα που σημειώθηκε στο πλαίσιο της αεροπορικής διοργάνωσης Athens Flying Week.

Μηνύματα βαθιάς συμπαράστασης προς τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις οικογένειες των δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Athens Flying Week μετέφεραν στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια κορυφαίοι αξιωματούχοι και υπουργοί Άμυνας ευρωπαϊκών και συμμαχικών χωρών.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Δένδιας, σε επικοινωνία που είχε μαζί του, τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, ο υπουργός Άμυνας της Πορτογαλίας, Νούνο Μέλο, και ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας.

Οι τέσσερις αξιωματούχοι εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στις οικογένειες των δύο χειριστών, του Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού (Ι) Δημήτριου Πέτρου.

{https://x.com/nikosdendias/status/2096509051261645162?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}

Οι δύο αξιωματικοί έχασαν τη ζωή τους κατά το δυστύχημα που σημειώθηκε στο πλαίσιο της αεροπορικής διοργάνωσης Athens Flying Week, προκαλώντας βαθύ πένθος στην Πολεμική Αεροπορία και στις Ένοπλες Δυνάμεις.