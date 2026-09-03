Επιθεωρώντας κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Διδυμότειχο, την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στον Έβρο και την Ξάνθη βρέθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Περιοχή Ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ). Ο υπουργός επισκέφθηκε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την πορεία του οικιστικού προγράμματος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροχημάτων, αλλά και την κατασκευή νέων οχυρωματικών έργων.

24 νέες κατοικίες για στρατιωτικούς σε Διδυμότειχο και Ορεστιάδα

Κατά την επίσκεψή του στον Έβρο, ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε στα υπό ανέγερση Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών στο Διδυμότειχο. Πρόκειται για 24 νέες κατοικίες, 12 στο Διδυμότειχο και 12 στην Ορεστιάδα, η κατασκευή των οποίων έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90%. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο υπουργός, τα οικήματα αναμένεται να παραδοθούν τον επόμενο μήνα. Τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται στο συνολικό Οικιστικό Πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών και την ανακαίνιση 7.000 υφιστάμενων, δηλαδή συνολικά 17.484 κατοικίες σε όλη τη χώρα. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, μόνο στον Έβρο και ειδικότερα στο Διδυμότειχο, αυξάνονται κατά 40% οι δυνατότητες στέγασης της στρατιωτικής οικογένειας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά κατά προτεραιότητα ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και αποτελεί μέρος της συνολικότερης πολιτικής μέριμνας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους. «Ήδη εδώ, στον Έβρο και ειδικά εδώ στο Διδυμότειχο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η Στρατιωτική Οικογένεια. Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό αφορά στην Α’ του φάση, στην πρώτη του φάση εκτέλεσης τις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές και εντάσσεται στη συνολική μέριμνα για τη Στρατιωτική Οικογένεια. Στην πολιτική δηλαδή, που επιδιώκει να στηρίξει τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων, στην προσπάθεια να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και επίσης τα νέα στελέχη στην προσπάθειά τους να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Σκοπός μας είναι ο Στρατιωτικός, το στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής, έτσι ώστε η Πολιτεία σε ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην Πατρίδα, να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που του αξίζει».

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Στόχος η παραγωγή 15.000 drones ετησίως

Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού στους Τοξότες Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροχημάτων και τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας. Όπως δήλωσε, το 316 Συνεργείο, σε συνδυασμό με το 306 Εργοστάσιο Βάσης στην Αττική, δίνει σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις τη δυνατότητα παραγωγής περίπου 5.000 drones ετησίως για τις ανάγκες τους. Ο υπουργός έθεσε ως επόμενο στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας στις 15.000 μονάδες τον χρόνο, μετά και την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου, τα εγκαίνια του οποίου, όπως είπε, προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο.

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Όπως τόνισε «στις 31/12/2023 οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν μόνο δύο drones Κατηγορίας ΙΙΙ HERON τα οποία πετούσαν εναλλάξ και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής. Θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω, επιπέδου Jumbo. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, οι Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να παράγουν 5.000 drones για τις ανάγκες τους και με την ολοκλήρωση του 309 Εργοστασίου, του οποίου θα κάνουμε τα εγκαίνια τον Δεκέμβρη, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράξουν 15.000 drones ετησίως. Κι αυτό αφορά μόνον την παραγωγή των ίδιων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ήδη αναπτυχθείσες δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση που οι Ένοπλες Δυνάμεις σε ταχύτατο χρονικό διάστημα περνούν στη νέα εποχή. Τα drones μάς δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας.»

522 νέα οχυρωματικά έργα έως το 2030

Ο υπουργός επισκέφθηκε επίσης την έδρα του 724 Τάγματος Μηχανικού, όπου λειτουργεί μία από τις οκτώ Μονάδες Παραγωγής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. Τα προκατασκευασμένα και διασυνδεόμενα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων οχυρωματικών έργων για την προστασία του προσωπικού και των μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τον κ. Δένδια, η χρήση των προκατασκευασμένων στοιχείων μειώνει σημαντικά τόσο τον χρόνο όσο και το κόστος κατασκευής. Όπως ανέφερε, ο χρόνος κατασκευής περιορίζεται στο 20% του απαιτούμενου χρόνου, ενώ το κόστος μειώνεται περίπου στο 30%. Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση, σύμφωνα με τον υπουργό, ανέρχεται σε περίπου 41 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε «εκτελείται αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού μας, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά επίσης και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της Πατρίδας μας. Η κατασκευή αυτών των μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος μάς δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε στο 20% τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για την κατασκευή του συγκεκριμένου οχυρωματικού έργου. Και επίσης, ακόμα πιο σημαντικό, να μειώνουμε περίπου στο 30% το κόστος κατασκευής αυτού του οχυρωματικού έργου.

Υπολογίζουμε ότι αυτό σε ετήσιο επίπεδο μάς δημιουργεί μια εξοικονόμηση όσον αφορά τα έργα που είναι απαραίτητο να γίνουν, της τάξης των 41 εκατ. ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν πώς αναπτύσσεται η «Ατζέντα 2030» στην πράξη. Αφενός μεν, αναπτύσσει τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων να παράξουν drones, αφετέρου δημιουργεί επίσης τον μηχανισμό κατασκευής των αμυντικών εγκαταστάσεων που απαιτεί η συγκυρία και επίσης, δημιουργείται μια τεράστια δυνατότητα εξοικονόμησης των χρημάτων του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου».