Τι είπε ο Νίκος Δένδιας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» προσερχόμενος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στο Γουίκλοου του Δουβλίνου.

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να θέσει στο τραπέζι του Άτυπου Συμβουλίου των υπουργών Άμυνας της ΕΕ «την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών»

Αναλυτικά η δήλωσή του Νίκου Δένδια, προσερχόμενος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στο Γουίκλοου του Δουβλίνου:

«Σήμερα, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου της Ε.Ε. θα συζητήσουμε εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, τις προκλήσεις που συνιστά για την ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια μια διάσταση του Διαστήματος, ο Κυβερνοχώρος, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τα drones.

Η Ελλάδα έχει να προσφέρει σε αυτόν τον διάλογο. Η «Ατζέντα 2030» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών.

Και επίσης, θα ήθελα να πω ότι μετά τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone, αντιβαλλιστικό Θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.

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Έχω επίσης, την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών».