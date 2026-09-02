Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Με την υφυπουργό Εξωτερικών για τις Πολιτικές Υποθέσεις των ΗΠΑ, Άλισον Χούκερ, συναντήθηκε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Ανταλλάξαμε απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την υλοποίηση της Agenda 2030. Επιπλέον, συζητήσαμε για τη στρατηγική σημασία της MDCA», αναφέρει ο Ν. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Συναντήθηκα σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την Υφυπουργό Εξωτερικών για τις Πολιτικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, κα Άλισον Χούκερ, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η Πρέσβης των Η.Π.Α., κα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανταλλάξαμε απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την υλοποίηση της Agenda 2030. Επιπλέον, συζητήσαμε για τη στρατηγική σημασία της MDCA».