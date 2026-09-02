«Αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς», τόνισε η Ρένα Δούρου.

«Σήμερα γράφτηκε άλλη μια μελανή σελίδα με υπογραφή του ίδιου του πρωθυπουργού», ανέφερε η Ρένα Δούρου στο Περιστύλιο της Βουλής αμέσως μετά το «μπλόκο» των βουλευτών της ΝΔ στην εκλογή της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής.

«Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται τον ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μια ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία, μετά από 30 ολόκληρα έτη.

Σήμερα, για άλλη μια φορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες πώς καταλαβαίνει ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός τη Βουλή και τους θεσμούς, ως κομματικό και οικογενειακό φέουδο», συνέχισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Σήμερα εκδικείται όσες και όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στην αλαζονεία της Δεξιάς».