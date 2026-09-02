Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε έντονη λογομαχία με τον Πάρι Κουκουλόπουλο, χαρακτηρίζοντάς τον «αντιπρόεδρο της ΝΔ» και «τραμπούκο».

Υψηλές «θερμοκρασίες» καταγράφθηκαν στην αίθουσα της Ολομέλειας πριν την έναρξη της ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής.

Ο προεδρεύων, Πάρις Κουκουλόπουλος, αρχικά ανακοίνωσε ότι με βάση και σχετική απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, μετά το πέρας των παρεμβάσεων των εισηγητών και ειδικών αγορητών επί του νομοσχεδίου για τη στεγαστική συνδρομή σε φυσικές καταστροφές, θα πρέπει να διακοπεί η συνεδρίαση και να ξαναρχίσει στις 12.30, την ώρα δηλαδή που είχε προγραμματιστεί η ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροέδρου.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το ΠΑΣΟΚ, ζήτησε να υπάρξει δυνατότητα να τοποθετηθούν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ή πολιτικοί αρχηγοί αν το επιθυμούν.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε προσπάθεια φίμωσής της, με τη συνδρομή του ΠΑΣΟΚ, για το οποίο είπε ότι έχει τεράστια ευθύνη γι’ αυτή την «κοινοβουλευτική κατάπτωση». Αναρωτήθηκε επίσης γιατί στην αίθουσα βρίσκονται λίγοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, την ώρα που η κυβερνητική παράταξη προσπαθεί να εμποδίσει την εκλογή μίας γυναίκας στο προεδρείο της Βουλής. Κατηγόρησε επίσης προσωπικά τον κ. Κουκουλόπουλο ότι παρέχει υπηρεσίες στην κυβερνητική πλειοψηφία, με ύφος…πολλά βαρύ άνδρα, και ότι νομίζει ότι μπορεί να στερήσει από πολιτική αρχηγό τον λόγο.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης επέμεινε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος στα κόμματα που έχουν ζητήσει να παρέμβουν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος επέμεινε ότι οφείλει να τηρήσει την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων και επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων επί του νομοσχεδίου και πριν τις 12.30, θα μπορούσαν να τοποθετηθούν τα κόμματα όπως θα μπορέσουν να τοποθετηθούν και μετά την ψηφοφορία.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής τόνισε ότι υπάρχει συμφωνία όλων των καθηγητών Συνταγματικού Δικαίου επί του θέματος της επιλογής αντιπροέδρου ότι δεν είναι δυνατόν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δη η εκτελεστική εξουσία να αποφασίσει επί του ποιος είναι και ποιος δεν είναι αρεστός σε σχέση με τις προτάσεις των κομμάτων. Για όλα αυτά επιχειρηματολογεί ο κ. Γεραπετρίτης που αναφέρεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων της μειοψηφίας και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, επιχειρηματολογούν Μαυριάς, Βενιζέλος, Παντελής, Παπασπύρου, Δημήτρης Τσάτσος, ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής και σχολίασε ότι από τη μία έχουμε όλους τους καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου με ταυτόσημες απόψεις και από την άλλη έχουμε τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη που αντεπιχειρηματολογεί δια του Twitter, σε όλους τους προαναφερθέντες καθηγητές. Σχολίασε επίσης, ότι η στάση του κ. Μητσοτάκη δεν προσιδιάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά προς τον σουλτάνο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε σχέση με την επιλογή πατριάρχη τον 16ο αιώνα και αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει «ζήτημα αλλοίωσης» των συσχετισμών στη Διάσκεψη των Προέδρων. Σε σχέση τέλος με την κ. Κωνσταντοπούλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν είχε ψηφίσει κανέναν αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.

Υπόγεια σύμπραξη ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, κατήγγειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι «κάνει πλάτες» στη ΝΔ. Κατήγγειλε επίσης ότι έχει υπάρξει αντίστοιχη υπόγεια συνεννόηση για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πλεύσης Ελευθερίας, για να την σταματήσει. Η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη γι’ αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση, στην οποία η ΝΔ επιχειρεί να στερήσει τη μοναδική υποψήφια γυναίκα από το προεδρείο, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαρακτήρισε επίσης τον αντιπρόεδρο Πάρι Κουκουλόπουλο, άξιο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι από την εποχή Σημίτη έχει να συμβεί «μπλοκάρισμα» εκλογής γυναίκας σε θέση αντιπροέδρου.

«Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου και τη χυδαιότητα απέναντί μου!», απάντησε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, με την Κωνσταντοπούλου να λέει: «Είστε ένας τραμπούκος».

Αναλυτικά ο διάλογος ανάμεσα στον Πάρι Κουκουλοπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Κωνσταντοπούλου: Βρείτε τα και με την Κανέλλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη υπουργός και να ‘χαμε πολλές Ντόρες. Συνεννοηθείτε λίγο.



Κανέλλη: Βρε άντε από εκεί.



Κωνσταντοπούλου: Όλοι μέσα στο σύστημα, να στηρίξετε τον Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σκοινιά. Ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο άλλος θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Κύριε Κουκουλόπουλου είστε άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ. Έχει πλέον τέσσερις αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.



Κουκουλόπουλος: Μάλιστα, κάνατε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε όλοι οι δυτικομακεδόνες πριν 3 μέρες, αλλά περιττεύει να απαντήσω σε σας.

{…}

Κωνσταντοπούλου: Κατεβείτε κάτω.



Κουκουλόπουλος: Αφήστε τους εξυπνακισμούς ας πούμε. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε τι σας λέω;

Κωνσταντοπούλου: Κατεβείτε κάτω.

Κουκουλόπουλος: Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου.

Κωνσταντοπούλου: Κατεβείτε από την έδρα.

Κουκουλόπουλος: Και τη χυδαιότητα. Τέλος η χυδαιότητα. Από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανεκτή. Δεν ανέχομαι να χυδαιολογείτε.

Κωνσταντοπούλου: Είστε ένας τραμπούκος, μπράβο στο ΠΑΣΟΚ.

«Ωφελείται η κοινοβουλευτική διαδικασία να συζητήσουμε», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και κατήγγειλε φθόνο σε βάρος μίας γυναίκας που μεγάλωσε και γαλουχήθηκε στο σπίτι του Λουκή Ακρίτα, μίας γυναίκας που έχει πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία, γιατί τόλμησε να θέσει ζήτημα για την πρωθυπουργική οικογένεια.

Ο Κανονισμός πριν την εκλογή προέδρου δεν προβλέπει συζήτηση, είπε ο Πάρις Κουκουλόπουλος, σημείωσε ότι έχει γίνει συζήτηση και την προηγούμενη εβδομάδα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Υποκρισία κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ψηφίσει, πριν τρία χρόνια, τον υποψήφιο που είχε προτείνει η Πλεύση Ελευθερίας και η Πλεύση Ελευθερίας είχε καταψηφίσει την μοναδική γυναίκα αντιπρόεδρο που είχε προταθεί τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την Όλγα Γεροβασίλη.