Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η Δανάη Μανίκα φέρνει στο Alba διεθνή πείρα στην ηγεσία και μία ματιά που ενώνει την ακαδημαϊκή αυστηρότητα με την πράξη.

Την ηγεσία του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, ως Executive Dean αναλαμβάνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η Δανάη Μανίκα η οποία διαθέτει μακρά και σημαντική θητεία στο Brunel University of London, έχοντας διατελέσει Executive Dean του Brunel Business School, μέλος του Executive Board του Πανεπιστημίου και καθηγήτρια Marketing.

Μετά την αποφοίτησή της από το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, σπούδασε Marketing στη Σκωτία, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της στο University of Texas at Austin και έχτισε την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία της σε βρετανικά πανεπιστήμια — Newcastle, Durham, Queen Mary και, τα τελευταία χρόνια, στο Brunel, όπου ανέλαβε την ηγεσία του Business School. Με την ανάληψη καθηκόντων στο Alba, η Δανάη Μανίκα επιστρέφει στην οικογένεια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Η έρευνά της εστιάζει στο marketing και την επικοινωνία για αλλαγή συμπεριφοράς σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας, και ευημερίας. Το έργο της έχει δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει υποστηριχθεί από χρηματοδότηση άνω των 450.000 λιρών, ενώ έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με δημόσιους φορείς και οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η Δανάη Μανίκα φέρνει στο Alba διεθνή πείρα στην ηγεσία και μία ματιά που ενώνει την ακαδημαϊκή αυστηρότητα με την πράξη – ενώ ενισχύει αποφασιστικά με την παρουσία της την ηγεσία της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ Ed Wingenbach, καλωσορίζει τη νέα Dean του Alba με τα εξής: «Η Δρ Δανάη Μανίκα ενισχύει το Alba με τις ηγετικές της ικανότητες στην business εκπαίδευση, την πλατιά διεθνή ακαδημαϊκή πείρα καθώς και την προϋπηρεσία στην ηγεσία σύνθετων ακαδημαϊκών οργανισμών σε περιόδους στρατηγικής ανάπτυξης και δομικών οργανωσιακών αλλαγών. Επίσης, ως καταξιωμένη ακαδημαϊκός η Δρ Μανίκα αναλαμβάνει και καθήκοντα στη βαθμίδα της Καθηγήτριας. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, ανάμεσά τους τα Journal of Service Research, Journal of Business Ethics, Tourism Management, Annals of Tourism Research, European Journal of Marketing και Journal of Business Research».

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Από την πλευρά της, η Δρ Μανίκα δήλωσε: «Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν διεθνή κόμβο γνώσης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Αυτό προϋποθέτει επένδυση στους ανθρώπους, προσέλκυση ταλέντου από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ακόμη ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ εκπαίδευσης, επιχειρηματικής κοινότητας και διεθνών δικτύων.

Το Alba έχει τα θεμέλια για να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια: Ακαδημαϊκή αριστεία, στενή σχέση με την επιχειρηματική κοινότητα, διεθνή προσανατολισμό και μια εκπαιδευτική φιλοσοφία που συνδέει τη γνώση με την πράξη».