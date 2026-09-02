Ο 10χρονος φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού από τις βουτιές στη θάλασσα.

Νικητής βγήκε ο 10χρονος στη μάχη ζωής που έδωσε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, που παραλίγο να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλείας.Το παιδί αποσωληνώθηκε σήμερα και άνοιξε τα μάτια του.

Το «ευχαριστώ» του μικρού στην ναυαγοσώστρια

Όπως δήλωσε ο κ. Ηλιάδης στην ΕΡΤ, είναι ικανοποιημένος από την εξέλιξη της υγείας του 10χρονου και από την νευρολογική απόκριση του εγκεφάλου του. Μάλιστα, λίγη ώρα μετά από την αποσωλήνωση το παιδί είχε επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης με την ναυαγοσώστρια που του έκανε ΚΑΡΠΑ το πρώτο κρίσιμο διάστημα και της είπε: «Σε ευχαριστώ».

Ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων τόνισε ότι ήταν σημαντικό για τη θετική εξέλιξη του περιστατικού το γεγονός ότι λειτούργησε με επιτυχία όλη η «αλυσίδα» του προσωπικού υγείας (η ΚΑΡΠΑ που έγινε από τη ναυαγοσώστρια στην παραλία, η παραλαβή από το ΕΚΑΒ και εν συνεχεία η διακομιδή του παιδιού στα νοσοκομεία Αμαλιάδας και Πύργου μέχρι την υποδοχή και νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας).