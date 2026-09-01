Όσα είπε στο Dnews, για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων.

Έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα καταθέσουν το πρωί της Τετάρτης οικογένειες θυμάτων στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Έξι μήνες μετά την προφυλάκισή του για την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε 5 εργάτριες και μετά την αρχική απόρριψη του δικαστικού συμβουλίου της αίτησης αποφυλάκισής του, πλέον το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εξέτασε, σύμφωνα με το νόμο την περίπτωση του Κώστα Τζιωρτζιώτη. Η Εισαγγελέας Τρικάλων εισηγήθηκε αρνητικά επί της αποφυλάκισής του. Παρόλα αυτά το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να αποφυλακιστεί υπό όρους με το σκεπτικό ότι δεν είναι ύποπτος φυγής από τη χώρα και ότι δεν είναι ύποπτος να τελέσει παρόμοιο αδίκημα.

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«Παλεύουμε να αποκαλυφθεί το πεπρωμένο»

«Μία Ιαπωνική παροιμία λέει ότι όλα είναι πεπρωμένο, αλλά παλεύουμε μέχρι να αποκαλυφθεί το πεπρωμένο» τονίζει ο δικηγόρος των οικογενειών Χρήστος Πατούνας στο Dnews. Με αυτό τον τρόπο ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της ΒΙΟΛΑΝΤΑ σχολίασε τη νέα απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δύο από τις 5 οικογένειες των θυμάτων το πρωί της Τετάρτης θα καταθέσουν έφεση στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου».

Οι οικογένειες των νεκρών εργατριών φέρονται εξαιρετικά δυσαρεστημένες με την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, μόλις έξι μήνες μετά τον τραγικό τους θάνατο.

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Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα πορίσματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Πυροσβεστικής την έκρηξη στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ τον Γενάρη του 2026 προκάλεσε πολύμηνη διαρροή προπανίου από διαβρωμένο υπόγειο σωλήνα. Ο υπόγειος σωλήνας, σύμφωνα με τα πορίσματα υπέστη σοβαρή διάβρωση σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος, λόγω κακοτεχνιών και φθορών.

Αναλυτικά το πόρισμα του ΕΜΠ

Στο πόρισμα του ΕΜΠ περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο συγκεκριμένου τμήματος του σωλήνα, που φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του. Αυτές σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχθηκαν και από το μικροσκόπιο στα εργαστήρια του ΕΜΠ και όπως αποφάνθηκε ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος.

Επισημαίνεται η λάθος εγκατάσταση του σωλήνα αλλά και το γεγονός ότι είχε τοποθετηθεί υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία, ωστόσο, επιλέχθηκε το σωστό υλικό, το μέταλλο χάλυβας. Οι ερευνητές του πορίσματος αναφέρουν ότι εκτιμάται πως ο σωλήνας διαβρώνονταν κάθε χρόνο, ξεκινώντας από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό διάβρωσης που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά.

Στο πόρισμα διευκρινίζεται πως ο επιτόπιος έλεγχος και η δυναμική πρόσκρουσης θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή αυτού του δυστυχήματος, αν καταλάβαιναν από νωρίς την διαρροή προπανίου. Αναφέρεται ακόμα πως σύμφωνα με το πρωτόκολλο υπογειοποιημένων σωλήνων, πρέπει να δοκιμάζεται η υπογειοποίηση κάθε πέντε χρόνια και να ελέγχεται αυτό το σημείο.

Οργή από τους συγγενείς των θυμάτων

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«Η εταιρία θα είναι αρωγός…»

Στο μεταξύ, μετά την απόφαση αποφυλάκισης, οι δικηγόροι του Κώστα Τζωρτζιώτη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Γιώργος Παναγιώτου απέστειλαν το εξής δελτίο τύπου:

«Έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από την αποφράδα ημέρα ,που έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες της βιομηχανίας « Βιολάντα» από έκρηξη ,που προκλήθηκε από υπόγεια διαρροή προπανίου .

Μήνες ψυχικής οδύνης για τις οικογένειες των θυμάτων , μήνες αγωνίας των 350 εργαζόμενων για τις θέσεις εργασίας τους, μήνες δυστυχίας για τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιωτη γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν με τραγικό τρόπο ήσαν φίλες, συντοπίτισσες , δικοί του άνθρωποι.

Οι γυναίκες αυτές δυστυχώς δεν θα επανέλθουν ,η εταιρεία όμως θα είναι αρωγός στα παιδιά και στις οικογένειες των θυμάτων για πάντα , είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, τιμώντας εμπράκτως τη μνήμη τους».

Τέλος, να σημειωθεί ότι είναι στην παρούσα φάση είναι σε λειτουργία άλλα δύο εργοστάσια της μπισκοτοβιομηχανίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ, ένα στην Λάρισα και ένα στην εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας.