Στην Αττική βεβαιώθηκαν 25.522 παραβάσεις κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 397 τραυματίστηκαν (6 σοβαρά, 391 ελαφρά) σε 346 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Αύγουστο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Τροχαία για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 25.522 παραβάσεις, από τις οποίες 251 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν: