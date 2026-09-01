Τα δελτία με πέντε σωστές προβλέψεις κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με νέα κλήρωση του Τζόκερ απόψε (1/9) και χρηματικό έπαθλο τουλάχιστον 5,8 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από 21 τζακ ποτ.

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις, στη δεύτερη κατηγορία, θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: