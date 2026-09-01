Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μία 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από καβγά με τον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης αλλά και για παράβαση της Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σε κρίσιμη κατάσταση 24χρονη που παρέσυρε ο σύντροφό της με το αυτοκίνητό του

Σύμφωνα με το epiruspost.gr το περιστατικό σημειώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Τρίτης στην Ηγουμενίτσα και κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές. Από τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψε πως ο 29χρονος είχε νωρίτερα διαπληκτιστεί με την 24χρονη. Στη συνέχεια έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του με το όχημα σε κίνηση, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν. Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε αρχικά για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων στο νοσοκομείο Φιλιατών και στην συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Από αστυνομικό έλεγχο στον συλληφθέντα, με συσκευή αλκοολομέτρου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τρίτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.