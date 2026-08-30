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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση των βράχων, καθώς και η ακριβής έκταση του τραυματισμού της γυναίκας, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Τον τραυματισμό μιας αλλοδαπής λουόμενης προκάλεσε αποκόλληση βράχων στη θαλάσσια περιοχή «Κλέφτικο», νότια της Μήλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν στη θάλασσα για μπάνιο, όταν τμήματα βράχων αποκολλήθηκαν από την ακτή και έπεσαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν.

Η λουόμενη ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε αρχικά στο λιμάνι της Μήλου.

Από εκεί, ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μήλου, προκειμένου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.