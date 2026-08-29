Συναγερμός στις Αρχές στην Άρτα.

Ακριβά πλήρωσε την απροσεξία του ένας άνδρας στην Άρτα καθώς τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 1.367 ευρώ καθώς πέταξε υπολείμματα καπνίσματος σε υπαίθριο χώρο.

Σύμφωνα με το Epiruspost.gr η πράξη αυτή συνιστά άμεσο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, παραβιάζοντας ευθέως την κείμενη πυροσβεστική νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις της αντιπυρικής περιόδου.

Στον παραβάτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.367 ευρώ, όπως προβλέπεται από το αυστηρό πλαίσιο των διατάξεων για την πρόληψη πυρκαγιών.

Οι έλεγχοι από τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής στην Περιφέρεια Ηπείρου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις αρχές να ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία ανοχή σε συμπεριφορές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.