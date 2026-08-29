Η γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα και αρχικά απευθύνθηκε σε ιδιώτη γιατρό. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές για την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη, αλλά και η καταγραφή κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη, οδηγούν στη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας.

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται 63χρονη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η 63χρονη δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης. Ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου με μετάδοση που καταγράφηκε εντός του νησιού.

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Έκτακτοι ψεκασμοί στον Κορδελιό-Εύοσμο

Την ίδια ώρα, εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου έχουν ήδη ξεκινήσει παρεμβάσεις σε πάρκα και χώρους πρασίνου, σε σημεία όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, αλλά και σε άλλες περιοχές στις οποίες ενδέχεται να συγκεντρώνονται πληθυσμοί κουνουπιών.

Η εντατικοποίηση των ψεκασμών αποφασίστηκε μετά την καταγραφή των κρουσμάτων στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, αλλά και την κατάταξη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου από τον ΕΟΔΥ στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Αυξημένος κίνδυνος έως τα μέσα Σεπτεμβρίου

Η τρέχουσα περίοδος, έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου, θεωρείται περίοδος αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου.

Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάσεις στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι οι επιστήμονες να διαπιστώσουν ύφεση στην κυκλοφορία του ιού.

Στόχος των έκτακτων ψεκασμών είναι ο περιορισμός των πληθυσμών των κουνουπιών και, κατ’ επέκταση, ο περιορισμός του κινδύνου μετάδοσης του ιού στον πληθυσμό.

Για την κατάσταση και τα μέτρα που λαμβάνονται τοποθετήθηκε ο δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης μετά την εμφάνιση κρουσμάτων σε γειτονικό δήμο.

«Από τη στιγμή που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε γειτονικό μας δήμο, με συνέπεια ο ΕΟΔΥ να μας κατατάξει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι υποχρέωσή μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.