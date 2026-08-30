Η ιστορία του θρυλικού αυτού κινητήρα ξεκίνησε το 1965.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 125 ετών ιστορίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η Ford ανατρέχει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της αγωνιστικής της πορείας: τη δημιουργία του κινητήρα DFV V8. Ο εμβληματικός αυτός κινητήρας, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του το 1967, όχι μόνο χάρισε στη Ford μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον του μηχανοκίνητου αθλητισμού παγκοσμίως, αλλά παράλληλα άλλαξε τα δεδομένα σε ολόκληρη την Formula 1, στην οποία η αμερικανική εταιρεία έμελλε να πρωταγωνιστήσει για περισσότερο από μιάμιση δεκαετία.

Η ιστορία του θρυλικού αυτού κινητήρα ξεκίνησε το 1965 όταν ο τότε επικεφαλής του τμήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού της Ford, Walter Hayes, ανέθεσε στους Keith Duckworth και Mike Costin την εξέλιξη ενός προγράμματος με επίκεντρό την Formula 1. Το εγχείρημα πήρε γρήγορα μορφή, με την ομάδα να εργάζεται πάνω σε δύο διαφορετικούς κινητήρες: έναν 4κύλινδρο 1,6 λίτρων για τη Formula 2 και έναν V8 με χωρητικότητα 3,0 λίτρων για τη Formula 1.

Η δεύτερη μονάδα δεν σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί. H Cosworth χρησιμοποίησε ως αφετηρία τον τετρακύλινδρο FVA - τα αρχικά του οποίου προέρχονται από την ονομασία Four Valve Series A – με τις βασικές αρχές της σχεδίασής του να μεταφέρονται στον V8 και στη δημιουργία του DFV (Double Four Valve), Αυτός ο κινητήρας αποτέλεσε πραγματική τομή για τη Formula 1, σηματοδοτώντας την επόμενη μέρα σε επίπεδο τεχνολογίας σε σχέση με τους παλαιότερους κινητήρες με δύο βαλβίδες ανά κύλινδρο.

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Η στιγμή της αλήθειας ήρθε στις 4 Ιουνίου 1967, στο Zandvoort της Ολλανδίας. Εκεί έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο DFV V8, με τον Jim Clark να αναλαμβάνει να αναδείξει στην πράξη τις δυνατότητες του. Παρότι ο κινητήρας είχε δοκιμαστεί ελάχιστα, ο Jim Clark πίεσε την Ford-Lotus στα όριά της. Στα μισά του αγώνα είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα 11 δευτερολέπτων από τη Brabham, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας σημειώσει και τον ταχύτερο γύρο, με χρόνο 1:28.1. Η νίκη ήρθε ως φυσική συνέχεια, με μέση ωριαία ταχύτητα 171,375 χλμ./ώρα.

Η νίκη αυτή ήταν η πρώτη που κατάφερε να αποσπάσει μονοθέσιο της Formula 1 με κινητήρα νέας τεχνολογίας έπειτα από 13 χρόνια. Ταυτόχρονα, αποτέλεσε την απαρχή μιας κυριαρχίας της Ford που θα διαρκούσε 15 χρόνια και θα καθιστούσε τον κινητήρα DFV V8 μία από τις πλέον προηγμένες μονάδες ισχύος στην ιστορία του αθλήματος.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το μέγεθος της επιτυχίας. Από το 1967 έως το 1983, ο DFV V8 πανηγύρισε 155 νίκες και σύνδεσε το όνομα του με 12 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών και 10 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών. Η αγωνιστική του πορεία όμως δεν περιορίστηκε στη Formula 1, μιας και ο DFV V8 κατάφερε να κατακτήσει και το περίφημο «Τριπλό Στέμμα», με νίκες στο GP του Μονακό, στο Indy 500 και στο Le Mans.

Από τον DFV V8 της Ford στους σημερινούς κινητήρες Red Bull Ford στη Formula 1

Το ίδιο πνεύμα τεχνολογικής πρωτοπορίας που χαρακτήριζε τον κινητήρα DFV V8 καθοδηγεί τώρα την επιστροφή της Ford Racing στην Formula 1. Φέτος, η Ford Racing, η οποία αποτελεί τον Επίσημο Συνεργάτη Κινητήρων της Red Bull Ford Powertrains, εργάζεται στενά με την ομάδα για την εξέλιξη των κινητήριων μονάδων των Oracle Red Bull Racing και Visa Cash App Racing Bulls.

Μπορεί η τεχνολογική φιλοσοφία να έχει αλλάξει σημαντικά μέσα στις έξι δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει από την πρεμιέρα του κινητήρα DFV V8 και την επιστροφή της Ford στη Formula 1, εντούτοις η βασική επιδίωξη της αμερικανικής εταιρείας με στόχο την τεχνολογική καινοτομία παραμένει η ίδια. Από την πρωτοποριακή αρχιτεκτονική της κεφαλής με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο που έκανε την εμφάνισή της το 1967, έως τις σύγχρονες μονάδες ισχύος του 2026 που συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα, η ένδοξη ιστορία 125 ετών της Ford στους αγώνες εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τη διαρκή της προσπάθεια να πρωτοπορεί και να διευρύνει τα όρια του εφικτού στην πίστα.