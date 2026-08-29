Υψηλές επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου.

Η General Tire διευρύνει την γκάμα των all-terrain ελαστικών της με το νέο Grabber AT3 Plus, ένα ελαστικό τεσσάρων εποχών, που σχεδιάστηκε για να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου. Με βελτιωμένη πρόσφυση σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και αξιόπιστη συμπεριφορά σε απαιτητικό έδαφος, το νέο Grabber AT3 Plus απευθύνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των οδηγών σύγχρονων SUV και 4x4.

Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, το νέο Grabber AT3 Plus προσφέρει αυξημένη πρόσφυση στο χιόνι, βελτιωμένο κράτημα σε βρεγμένο οδόστρωμα και νέα, λειτουργική σχεδίαση πέλματος, που αναδεικνύει τον off-road χαρακτήρα του. Η σύνθεση της γόμας και η σχεδίαση του πέλματος έχουν εξελιχθεί με στόχο την υψηλή αντοχή σε διαφορετικές συνθήκες χρήσης, τον ακριβή χειρισμό και τον περιορισμό του θορύβου κύλισης.

Ευελιξία χωρίς συμβιβασμούς

Το Grabber AT3 Plus έχει σχεδιαστεί για χρήση όλο τον χρόνο, τόσο σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους όσο και σε off-road διαδρομές. Όλες οι διαθέσιμες διαστάσεις φέρουν τη σήμανση 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), πιστοποιώντας την καταλληλότητά τους για απαιτητικές χειμερινές συνθήκες.

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Κατά το λανσάρισμά του, το νέο ελαστικό διατίθεται σε μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα, από 15 έως 22 ίντσες, πλάτος από 195 έως 315 χιλ. και προφίλ από 80 έως 40. Επιλεγμένες διαστάσεις προσφέρονται με ένδειξη LT, καθώς και προδιαγραφές LRD και LRE για εφαρμογές υψηλότερου φορτίου, ενώ ανάλογα με τη διάσταση οι δείκτες ταχύτητας φτάνουν έως και τα 240 km/h.

Εξελιγμένες τεχνολογίες General Tire

Για να επιτύχει την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας, πρόσφυσης και άνεσης, η General Tire ενσωματώνει στο Grabber AT3 Plus προηγμένες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για χρήση 4x4.

Η τεχνολογία TracGen εξασφαλίζει αξιόπιστη πρόσφυση σε σαθρές επιφάνειες και ακριβή συμπεριφορά στην άσφαλτο, χάρη στα μεγάλα, ανοικτά μπλοκ του πέλματος και τον μεγάλο αριθμό ακμών πρόσφυσης.

Παράλληλα, η τεχνολογία Comfort Balance συμβάλλει στην ομαλή κύλιση, στη μείωση του θορύβου και στη βελτίωση της οδηγικής άνεσης ακόμη και σε μεγαλύτερα ταξίδια. Ειδικά εξελιγμένες συνθέσεις γόμας εξασφαλίζουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για οδήγηση εντός και εκτός δρόμου.

Για τις πιο απαιτητικές off-road συνθήκες, η τεχνολογία DuraGen επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα. Η ειδική σύνθεση του πέλματος προσφέρει αυξημένη αντίσταση σε κοψίματα και αποκολλήσεις, ενώ τα ενισχυμένα μπλοκ και τα ειδικά στοιχεία προστασίας από πέτρες συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αντοχή του ελαστικού κατά τη σκληρή εκτός δρόμου χρήση.

Σχεδίαση που εκφράζει τον off-road χαρακτήρα

Ο χαρακτήρας του νέου Grabber AT3 Plus αποτυπώνεται και στη σχεδίασή του. Τα στιβαρά πλαϊνά, η έντονα διαμορφωμένη περιοχή των ώμων, οι εμφανείς σημάνσεις του πέλματος και τα λογότυπα των τεχνολογιών δημιουργούν μια δυναμική εμφάνιση που ταιριάζει στον χαρακτήρα των σύγχρονων SUV και 4x4.

Ανάλογα με τη διάσταση, το Grabber AT3 Plus επιτυγχάνει αξιολόγηση C στο φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα, B στις εκπομπές θορύβου και, στις περισσότερες περιπτώσεις, D στην αντίσταση κύλισης.

Με το νέο Grabber AT3 Plus, η General Tire εξελίσσει περαιτέρω μία από τις πιο σημαντικές σειρές της στην κατηγορία all-terrain, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους οδηγούς που αναζητούν ένα ελαστικό ικανό να ανταποκριθεί με συνέπεια, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στην πραγματική περιπέτεια εκτός δρόμου.

Τα ελαστικά General Tire (μία εταιρεία του Group Continental) διατίθενται στην Ελλάδα, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της ΕΜΑ Α.Ε., που θα βρείτε εδώ: https://www.continental-tires.gr/car/dealer-locator.