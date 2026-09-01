Η ΔΟΕ ανακοίνωσε καθημερινές στάσεις εργασίας στα Δημοτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κόντρα στην αξιολόγηση και στις υπερωρίες.

Με καθημερινές στάσεις εργασίας ξεκινά η νέα σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) ανακοίνωσε κινητοποιήσεις από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ κήρυξε στάσεις εργασίας διάρκειας μίας ώρας σε καθημερινή βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν χρήση των στάσεων εργασίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της Ομοσπονδίας κατά της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, η ΔΟΕ αναφέρεται στην αποτροπή της υλοποίησης του ν. 4823/2021, καθώς και της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τα ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Στάσεις εργασίας και για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

Παράλληλα, η ΔΟΕ προχωρά στην κήρυξη συνεχών πανελλαδικών στάσεων εργασίας για το ίδιο χρονικό διάστημα, με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες. Οι στάσεις αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ώρες κατά τις οποίες, ανάλογα με το ωράριό τους, τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες. Η Ομοσπονδία καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ), όπου απαιτείται χρήση περισσότερων ωρών στάσης εργασίας, να λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συνδικαλιστική κάλυψη των εκπαιδευτικών. Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΔΟΕ σε καθημερινή βάση διάρκειας μιας ώρας με δυνατότητα επιπλέον κάλυψης σε περιπτώσεις υποχρεωτικών υπερωριών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ΣΕΠΕ.

Πώς θα γίνονται τα μαθήματα

Δεδομένων αυτών των αποφάσεων της ΔΟΕ οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται κανονικά στα σχολεία καθημερινά ωστόσο διευκρινίζεται ότι η απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των μαθημάτων θα εξαρτάται από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν καθημερινά στις στάσεις εργασίας ενώ δεν αποκλείεται και πρόωρο σχόλασμα.Με τις κινητοποιήσεις αυτές, η ΔΟΕ ανοίγει τη νέα σχολική χρονιά με αιχμές τόσο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όσο και την αντιμετώπιση των κενών στα σχολεία μέσω υποχρεωτικών υπερωριών.