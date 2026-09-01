Η λίστα με τα ΓΕΛ που θα λειτουργήσουν φέτος ολιγομελή τμήματα μαθημάτων Προσανατολισμού – Αναλυτικά τα σχολεία και τα τμήματα που εγκρίθηκαν.

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εγκρίθηκε η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) για το σχολικό έτος 2026-2027, ώστε μαθητές σχολικών μονάδων με μικρό αριθμό να μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά την ομάδα Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.

Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, καθώς η λειτουργία τους διασφαλίζει ότι δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν ή να αλλάξουν εκπαιδευτική επιλογή μόνο και μόνο επειδή ο αριθμός των μαθητών ενός τμήματος δεν φτάνει το προβλεπόμενο όριο. Αντίστοιχες αποφάσεις για ολιγομελή τμήματα εκδίδονται κάθε σχολικό έτος, με στόχο να αντιμετωπίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Η απόφαση αφορά ουσιαστικά τη δυνατότητα των σχολείων να διατηρήσουν τμήματα με περιορισμένο αριθμό μαθητών, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την πρόσβαση των μαθητών στα μαθήματα που απαιτούνται για την πορεία τους προς τις Πανελλήνιες.

Δείτε τη λίστα με τα σχολεία εδώ