Οι δηλώσεις Τσιούτσια περί «παλιού Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ» έριξαν λάδι στη φωτιά- Σήκωσε το ..γάντι ο Άδωνης που πέταξε ο Σαμαράς- Οι κίνδυνοι για τα εθνικά θέματα.

Ο εμφύλιος στη Ν.Δ. ξεκίνησε. Με πολύ επιθετικούς όρους.

Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε με αφορμή το πολεμικό κλίμα που καλλιεργεί και πάλι η Τουρκία -και μία εβδομάδα πριν από την ΔΕΘ -πέρασε στην επίθεση. Ο στόχος; Να αποδομήσει συνολικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όχι ως Ν.Δ. αλλά ως «μεταλλαγμένη» Ν.Δ. Το «χτύπημα» έγινε την Κυριακή. Μέσω του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού Ν. Τσιούτσια.

«Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και ανάλογα την περίοδο, τις δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμήθηκαν και τους πολίτες τους δεξιούς και κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη» είπε ο Ν. Τσιούτσιας και άρχισαν τα … «γαλάζια» όργανα.

Ο Άδωνης σήκωσε το ...γάντι που πέταξε ο Σαμαράς

Ο Άδωνης Γεωργιάδης που έπιασε το βαθύτερο νόημα της παρέμβασης του Αντώνη Σαμαρά – μέσω Τσιούτσια- αντέδρασε ακαριαία. Σηκώνοντας το ..γάντι που πέταξε ο πρώην πρωθυπουργός.

Και για να «κάψει» επιτόπου το αφήγημα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν εκφράζει τη Ν.Δ. αλλά και για να υπερασπιστεί τη δική του πολιτική διαδρομή. Κι ας μην έγινε ονομαστική αναφορά στο όνομα του.

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«Ο Σαμαράς μας έκανε υπουργούς του»

«Η αναφορά «σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο Κ Μητσοτάκης άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη Και όχι μόνον αυτό, αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο» ανέφερε σε ανάρτηση του ο υπουργός Υγείας βάζοντας φωτιά στο «γαλάζιο ..Κορδελιό».

Διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έμεινε μόνο στην υπεράσπιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά έστειλε και sms στην πλευρά Σαμαρά να μην ανοίξει πόλεμο μαζί του. Υπονοώντας ότι οι αβροφροσύνες Γεωργιάδη στο πρόσωπο Σαμαρά –καθώς υπήρξε Σαμαρικός- θα τελειώσουν.

«Οι προσωπικές επιθέσεις δεν είναι καλή ιδέα»

«Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα….».

Η λεπτή χορδή της «δεξιοφροσύνης»

Ποια λεπτή χορδή των «γαλάζιων» ψηφοφόρων επιχειρεί να αγγίξει ο Αντώνης Σαμαράς προκαλώντας την οξεία αντίδραση Γεωργιάδη; Την «δεξιοφροσύνη». Διότι αν οι πρωτοκλασσάτοι της Ν.Δ. Άδωνης Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης και Θάνος Πλεύρης αποδομηθούν ως «γνήσιοι δεξιοί» ανοίγει ο δρόμος για την μαζική έξοδο δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της ΝΔ. προς το νέο κόμμα Σαμαρά (που αναμένει να ανακοινωθεί). Διότι μέχρι τώρα οι τρεις τους έχουν σηκώσει το βάρος της επανασυπείρωσης της Ν.Δ.

Οι υπαινιγμοί της πλευράς Σαμαρά

Επειδή κανείς, όμως, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι και οι τρεις δεξιοί «σωματοφύλακες» του Κ. Μητσοτάκη δεν είναι βέροι δεξιοί, ο εσωκομματικός εμφύλιος παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. Ο υπαινιγμός της πλευράς Σαμαρά είναι ότι πράγματι ήταν υπουργοί του αλλά ότι στην πορεία υπηρέτησαν την «μεταλλαγμένη» πολιτική Μητσοτάκη. Αφού – όπως λένε πολιτικοί φίλοι του Αντώνη Σαμαρά – ανέχθηκαν πολιτικές όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών ή την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία.

Κι επειδή όπως έχει γράψει επανειλημμένα το Dnews όλοι οι εμφύλιοι στη Ν.Δ. έχουν αποδειχθεί επώδυνα αιματηροί, το δίκιο και το άδικο όλων των πλευρών αναμένεται να πνιγεί μέσα στο μίσος και τον αλληλοσπαραγμό κατά την προεκλογική περίοδο.

Δεύτερος στόχος η πολιτική των «ήρεμων νερών»

Ο δεύτερος στόχος του Αντώνη Σαμαρά – μέσω της συνέντευξης Τσιούτσια- ήταν και πάλι ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης. Όχι ως φυσικό πρόσωπο αλλά ως φορέας μιας πιο κεντρώας Μητσοτακικής προσέγγισης στα ελληνοτουρκικά. Είχαν προηγηθεί οι τροχιοδεικτικές Γ. Γεραπετρίτη και Π. Μαρινάκη την προηγούμενη εβδομάδα εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Με ποιο χαρακτηριστική την δήλωση Γεραπετρίτη ότι και ο Αντώνης Σαμαράς «συζητούσε με τον κ. Ερντογάν και με την τουρκική κυβέρνηση όταν είχαμε παραβιάσεις».

Ενόχληση Σαμαρά για δηλώσεις Γεραπετρίτη

«Τα περί συζητήσεων και τα περί διαλόγου είναι αστείο. Κανένας άνθρωπος στη γη δεν είναι κατά του διαλόγου. Όμως, το ζήτημα δεν είναι να γίνεται ένας διάλογος. Το θέμα είναι με ποιον μιλάς; Τι λες όταν συζητάς; Ποια είναι τα θέματα που θα έχεις στο τραπέζι; Πότε σταματάς έναν διάλογο; Πότε τον επαναφέρεις; Με ποιους όρους τον διεξάγεις;» ήταν η απάντηση του Ν. Τσιούτσια .

Εδώ η στόχευση Σαμαρά – εκτός των άλλων- είναι να αποδομήσει στα μάτια των ψηφοφόρων της Ν.Δ. το άνοιγμα της Ν.Δ. προς το κέντρο. Και συγκεκριμένα προς το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ. Εξ ου και το καρφί προς τον υπουργό Εξωτερικών.

«Είναι πολύ λογικό ο κ. Γεραπετρίτης να μην κατανοεί την πολιτική αντίληψη και ανάλυση του κ. Σαμαρά επειδή είναι ΠΑΣΟΚ. Ήταν πάντα στο ΠΑΣΟΚ και μετέχει στην κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη. Λογικό είναι να μην κατανοεί την ιστορία της παράταξης».

Αναμένεται απάντηση από τον υπουργό Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών που έχει προγραμματίσει για σήμερα ραδιοφωνική συνέντευξη στο ραδιόφωνο των "Παραπολιτικών" είναι βέβαιον ότι θα απαντήσει και στην χθεσινή επίθεση Σαμαρά. Όπως το έπραξε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπερασπιζόμενος την πολιτική Μητσοτάκη αφού – όπως λέει διαρκώς- η πρόσφατη ρητορική έντασης στην Τουρκία προέρχεται από τις απανωτές επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Είτε στο θαλάσσιο χωροταξικό, είτε στα θαλάσσια πάρκα, είτε στις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ είτε στην Συμμαχία με το Ισραήλ. Διατηρώντας ανοικτούς διαύλους με την Άγκυρα χωρίς ωστόσο να οπισθοχωρεί σε θέματα κυριαρχίας. Εξ ου και η δήλωση Γεραπετρίτη ότι όποτε χρειαστεί «θα στείλουμε στο πεδίο και φρεγάτες και F-35 και F-16 και ότι άλλο χρειαστεί».

Επικίνδυνος εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Με το θλιβερό συμπέρασμα ο προεκλογικός εμφύλιος στη ΝΔ. να κινδυνεύει να οικοδομηθεί πάνω στο πιο ευαίσθητο πεδίο. Αυτό των εθνικών θεμάτων μέσα από έναν άκρατο ανταγωνισμό δεξιού «πατριωτισμού». Ίσως στην πιο κρίσιμη χρονικά περίοδο για τα ελληνοτουρκικά. Αφού το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου αναμένεται να ποντιστεί ξανά το καλώδιο που αποτελεί casus belli για την Τουρκία με τους αναλυτές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο έντασης στο πεδίο.