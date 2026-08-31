Ο πρωθυπουργός αναδεικνύεται σε βασικό υποστηρικτής της προεκλογικής καμπάνιας του...

Ούτε να το είχε παραγγείλει ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος: Στην περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία ο Κ. Μητσοτάκης του επιτέθηκε προσωπικά. Βλέποντας τους παλιούς πύργους ψύξης του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς και μαθαίνοντας ότι πρόκειται να κατεδαφιστούν, είπε χαμογελώντας. «Να φέρουμε εδώ τον Κουκουλόπουλο να δεθεί και να φωνάζει «μη γκρεμίσετε τίποτα, να συνεχίσει ο λιγνίτης».

Ο τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ άδραξε την ευκαιρία να απαντήσει: «Για την ιδέα του Πρωθυπουργού να με αλυσοδέσει, τη βρίσκω μάλλον περιττή, αφού έχει καταφέρει να αλυσοδέσει ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία». Τον ευχαρίστησε, μάλιστα, που επανέφερε στο προσκήνιο την τροπολογία του για παράταση λειτουργίας συγκεκριμένων λιγνιτικών μονάδων, εκτός των χρηματιστηριακών αγορών ενέργειας, με αποζημίωση βάσει πραγματικού κόστους.

Στις επόμενες εκλογές ο Π. Κουκουλόπουλος θα είναι ξανά υποψήφιος στην Κοζάνη, όπου θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Ο πρωθυπουργός αναδεικνύεται σε βασικό υποστηρικτής της προεκλογικής καμπάνιας του...

Τ.Τε.