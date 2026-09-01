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Με γιορτή μπαίνει σήμερα ο μήνας Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη Αγίων και Μαρτύρων, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που γιορτάζουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή.

Παράλληλα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς σηματοδοτεί την Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου

Σήμερα την ονομαστική τους εορτή έχουν τα εξής ονόματα: