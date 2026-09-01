Η απόφαση επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο τις διαφορετικές μορφές μετακινήσεων.

Νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και συνολικά για τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας τίθεται σε εφαρμογή για τους μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Η απόφαση επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο τις διαφορετικές μορφές μετακινήσεων, από τις απλές εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις μέχρι τις ημερήσιες εκδρομές, τις επισκέψεις στη Βουλή, τα Κέντρα Καινοτομίας, τους μαθητικούς διαγωνισμούς, τις αθλητικές διοργανώσεις και τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Έως έξι εκπαιδευτικές επισκέψεις

Όπως τονίζεται, σε κάθε σχολικό έτος μπορούν να πραγματοποιούνται έως έξι εκπαιδευτικές επισκέψεις, έως συνολικά εννέα δράσεις που αφορούν διδακτικές επισκέψεις, επισκέψεις στη Βουλή και εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και μία ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη ανά τμήμα. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων δράσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι ανά τμήμα και σχολικό έτος.

Για τις σύντομες εκπαιδευτικές επισκέψεις προβλέπεται διάρκεια έως δύο διδακτικές ώρες, ενώ για να μετακινηθεί ένα τμήμα απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μαθητών του. Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται σε σχολικές δραστηριότητες.

Τι ισχύει για τις ημερήσιες εκδρομές

Στις ημερήσιες εκπαιδευτικές επισκέψεις, αντίθετα, απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον του 70% των μαθητών των τάξεων για τις οποίες οργανώνεται η δράση. Όσοι δεν συμμετέχουν δεν προσέρχονται στο σχολείο ή, εφόσον έχουν ήδη προσέλθει, αποχωρούν με τους γονείς ή κηδεμόνες τους και καταχωρίζεται μία δικαιολογημένη απουσία.

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Το νέο πλαίσιο ανοίγει επίσης τη δυνατότητα πολυήμερων εκπαιδευτικών μετακινήσεων. Για μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού που συμμετέχουν σε εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, οι επισκέψεις μπορούν να διαρκούν έως τρεις εργάσιμες ημέρες ή έως πέντε ημέρες όταν περιλαμβάνονται έως δύο ημέρες αργίας. Στα πολυήμερα προγράμματα των ΚΕΠΕΑ μπορούν να προβλέπονται έως τρεις διανυκτερεύσεις.

Ταξίδια στο εξωτερικό έως και 10 ημέρες

Ξεχωριστές προβλέψεις υπάρχουν για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Η διάρκειά τους μπορεί να φθάνει τις επτά ημέρες για ευρωπαϊκές ή μεσογειακές χώρες και τις δέκα ημέρες για προορισμούς εκτός Ευρώπης ή Μεσογείου. Οι μετακινήσεις πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι προβλέπεται για το Erasmus+

Ειδικό καθεστώς προβλέπεται για το Erasmus+. Οι μετακινήσεις των μαθητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τις 22 ημέρες ανά σχολικό έτος, ενώ για τους εκπαιδευτικούς το ανώτατο όριο για κατάρτιση, επιμόρφωση ή διδασκαλία είναι 14 ημέρες ανά διδακτικό έτος, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις κατά τις σχολικές διακοπές.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια και η συναίνεση των γονέων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ασφάλεια και στη συναίνεση των οικογενειών. Πριν από κάθε δράση ο διευθυντής του σχολείου οφείλει να ελέγχει, μεταξύ άλλων, ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα ποσοστά συμμετοχής και ότι υπάρχει δήλωση συναίνεσης από όσους ασκούν την επιμέλεια των μαθητών.

Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτική δράση μετά από αίτημά τους και αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, καλύπτοντας οι ίδιοι τα έξοδά τους. Η παρουσία τους, ωστόσο, δεν μειώνει τον απαιτούμενο αριθμό συνοδών εκπαιδευτικών. Παράλληλα, απαγορεύεται η συμμετοχή οποιουδήποτε προσώπου που δεν αναφέρεται ρητά στην απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.