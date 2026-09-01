Γενικευμένη αστάθεια θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες στη χώρα με τον καιρό να παρουσιάζεται άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Αστάθεια «βλέπει» ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης αλλά και το προγνωστικό μοντέλο windy. Τα στοιχεία του καιρού θα είναι η καταιγίδα, οι κεραυνοί και τα μπουρίνια.

Κυρίως την Πέμπτη, θα εμφανιστεί πιο οργανωμένη αστάθεια σε πολλές περιοχές της χώρας μας και σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από την κεντρική Μακεδονία και το βόρειο - βορειοδυτικό Αιγαίο. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι με το απόγευμα, τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν ανατολικότερα και νοτιότερα για να απασχολήσουν την περιοχή της Θράκης, της Θεσσαλίας, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα. Οι καταιγίδες θα φτάσουν μέχρι και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα περιοριστεί η αστάθεια, πράγμα το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στα μελτέμια να ενισχυθούν αγγίζοντας ακόμα και τα 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει και θα θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο.

Η πρόγνωση του windy

Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ένα εκτεταμένο μέτωπο βροχών και ισχυρών καταιγίδων θα σαρώσει μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, προσφέροντας παράλληλα μια πρόσκαιρη ανάσα δροσιάς στις πληγείσες περιοχές.

Το μέτωπο των φαινομένων

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Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η αστάθεια την Πέμπτη θα ξεκινήσει να εκδηλώνεται αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα, βάζοντας στο «στόχαστρο» τη Μακεδονία. Τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν ταχύτατα νοτιότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της κεντρικής και δυτικής ηπειρωτικής χώρας, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και την Πελοπόννησο.

Η εκδήλωση των καταιγίδων θα συνοδευτεί από αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν φαινόμενα, σε αντίθεση με το Ανατολικό Αιγαίο που διατηρεί υψηλές τιμές.