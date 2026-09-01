«Το μικρότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 35-36% επί Ράλλη. Το 18% ήταν επίτευγμα του κυρίου Σαμαρά», είπε ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Σκληρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης στον απόηχο των πληροφοριών που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να προχωρά στη δημιουργία νέου κόμματος και των δηλώσεων του Νίκου Τσιούτσια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ».

Ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν τήρησε συμφωνίες που είχαν κάνει στο παρελθόν, ενώ υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε μεσολαβήσει προκειμένου ο ίδιος να μπει στην τότε συγκυβέρνηση το 2011. «Όταν εγώ αποχώρησα από την κυβέρνηση, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά, ο Σαμαράς με πιάνει και μου λέει: “Σε παρακαλώ, Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω κι εγώ μετά”», ανέφερε.

Όπως είπε, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να μην «πειράζει» ο ένας τους ανθρώπους του άλλου. «Μέσα, λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας τους ανθρώπους του άλλου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά. Εκείνος δεν τα είπε. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: “Ρε εσύ, τι έγινε; Άλλα συμφωνήσαμε”», είπε. «Εκείνη την ώρα που μου έλεγε “δεν πρόκειται να πάρω κανέναν”, είχε εκεί πέρα τον Άδωνι και τον Βορίδη. Είχε κάνει deal μαζί τους».

Ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους την επίθεσή του στον κ. Σαμαρά. «Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λυτούς και δεμένους, με πρώτο τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα. Σε αυτό παρακαλούσε, όχι να ήθελε. Παρακαλούσε. Για δικούς του λόγους πολιτικούς».

«Επομένως, λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το ΛΑΟΣ;», διερωτήθηκε.

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«Από γινάτι τα κάνει όλα αυτά ο Σαμαράς»

Ο κ. Καρατζαφέρης απέδωσε, παράλληλα, τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού σε προσωπική πολιτική αντιπαράθεση. «Από γινάτι τα κάνει όλα αυτά ο Σαμαράς», είπε.

Αναφερόμενος, μάλιστα, σε σενάρια που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο διάστημα για πιθανή πολιτική συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, σχολίασε: «Κάποιος, λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μια θέση: “Παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε τον γιο του να τον βάλουμε στο ψηφοδέλτιο”. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, ο Γιώργος Καρατζαφέρης εκτίμησε ότι το ενδεχόμενο αυτό είναι πιθανό.

«Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει. Στο τέλος όμως θα το κάνει», είπε.

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«Τρίχες περί συγκυβέρνησης ΝΔ-Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό αντί του Μητσοτάκη»

Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί πιθανής συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Αυτά είναι τρίχες περί συγκυβέρνησης ΝΔ-Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό αντί του Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καρατζαφέρης αναφέρθηκε και στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας επί ηγεσίας Αντώνη Σαμαρά.

«Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κραταιό και το έφερε στο 18%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το μικρότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 35-36 επί Ράλλη. Το 18 ήταν επίτευγμα του κυρίου Σαμαρά», υποστήριξε.

«Θα είναι πρόβλημα για τη ΝΔ αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς», εκτίμησε, προσθέτοντας: «Εγώ τον βλέπω πέριξ του 5% το κόμμα του στις εκλογές».