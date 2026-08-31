«Πρακτικά, τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο στόχαστρό του έβαλε για δεύτερη μέρα, σήμερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκο Τσιούτσια, με αφορμή τα όσα είπε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ και συγκεκριμένα για τη φράση του ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη «είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, με λίγο ΛΑΟΣ».

«Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

«Ο κύριος Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε», είπε, προσθέτοντας: «Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον πρόεδρο».

«Θέλω να είμαι ειλικρινής. Μια κακή περίπτωση. Καλό παιδί, για να σου μαζεύει τα δελτία Τύπου, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί», συνέχισε.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε, παράλληλα, «εξαιρετικά προσβλητική» για τη Νέα Δημοκρατία τη δήλωση περί «σημιτικού ΠΑΣΟΚ με λίγο ΛΑΟΣ», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι είναι ταυτόχρονα προσβλητική και για τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά.

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«Πρακτικά, τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα, το να το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας είναι λίγο γελοίο», κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

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