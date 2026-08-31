Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν «παρών» την Τετάρτη (2/9), στην ψηφοφορία για την εκλογή του/ της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προσανατολίζεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, να ψηφίσει «παρών» στη διαδικασία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής.

Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες και οι βουλευτές της ΝΔ ψηφίσουν «παρών», η Έλενα Ακρίτα δεν θα μπορέσει να εκλεγεί αντιπρόεδρος.

Διαφορετικά θα ήταν τα δεδομένα εάν η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ επέλεγε την αποχή από την ψηφοφορία (αρνητική ψήφος δεν προβλέπεται).

Τι προβλέπουν το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Κανονισμού της Βουλής, για να εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Βουλής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Για να εκλεγεί, λοιπόν, η Έλενα Ακρίτα θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: να συγκεντρώσει τουλάχιστον 75 θετικές ψήφους και, ταυτόχρονα, αυτές να αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών.

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Ε.Σ.