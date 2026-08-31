Αρκετοί χρήστες σχολίασαν την εμφάνιση και τη φωνητική απόδοση του Γιάννη Πάριου στη συναυλία που έδωσε στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο συζητήσεων στα social media βρέθηκε ο Γιάννης Πάριος μετά τη συναυλία του στη Λάρνακα, με αποσπάσματα από την εμφάνισή του να προκαλούν τόσο θερμές αντιδράσεις όσο και επικριτικά σχόλια για την ερμηνεία του.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής εμφανίστηκε την Παρασκευή στο Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας, στο πλαίσιο της συναυλίας «Όλη η ζωή μου», μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Η βραδιά συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα, ωστόσο βίντεο από τη συναυλία που αναρτήθηκαν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξαν θέμα συζήτησης μεταξύ των χρηστών.

Τα σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις

Αρκετοί χρήστες σχολίασαν την εμφάνιση και τη φωνητική απόδοση του Γιάννη Πάριου, με ορισμένους να κάνουν αναφορές στην ηλικία του και να υποστηρίζουν ότι η φωνή του δεν έχει πλέον την ίδια δυναμική με το παρελθόν.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και σχόλια σύμφωνα με τα οποία ο ερμηνευτής θα έπρεπε να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις του. Την ίδια στιγμή, όμως, πολλοί ήταν εκείνοι που υπερασπίστηκαν τον καλλιτέχνη, επισημαίνοντας τη διαχρονική παρουσία και την τεράστια προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

{https://www.tiktok.com/@melinameli79/video/7679231547848887574?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

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Η οργισμένη απάντηση του επί 33 χρόνια συνεργάτη του

Στα αρνητικά σχόλια αποφάσισε να απαντήσει δημόσια ο μουσικός Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό του Γιάννη Πάριου εδώ και 33 χρόνια και τον συνοδεύει στη σκηνή με ακορντεόν και πλήκτρα.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο συνεργάτης του τραγουδιστή εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για όσους, όπως ανέφερε, σχηματίζουν άποψη για έναν καλλιτέχνη μέσα από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο.

«Δεν ντρέπεστε λίγο;», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του, ενώ στη συνέχεια αναρωτήθηκε ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να αποφασίσουν πότε πρέπει να σταματήσει ένας καλλιτέχνης με μια τόσο μακρά διαδρομή.

Ο Κυριάκος Τσολάκης σημείωσε ότι έχει ζήσει τον Γιάννη Πάριο τόσο στις μεγάλες στιγμές της καριέρας του όσο και στην καθημερινότητα της δουλειάς, υπογραμμίζοντας τις απαιτήσεις και την αντοχή που χρειάζεται μια τέτοια πορεία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Τσολάκη

ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ ΘΑ ΤΟΝ ΓΡΑΨΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΣΑΣ?

Μετά την πρόσφατη εμφάνισή μας στη Λάρνακα διάβασα ορισμένα σχόλια για τον Γιάννη Πάριο και πραγματικά αναρωτιέμαι

Δεν ντρέπεστε λίγο;

Είμαι 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου. Τριάντα τρία χρόνια πάνω στη σκηνή μαζί του, με το ακορντεόν και τα πλήκτρα μου. Έχω ζήσει αυτόν τον άνθρωπο στις μεγαλύτερες στιγμές του, αλλά και στην καθημερινότητα μιας δουλειάς που απαιτεί τεράστια δύναμη και αντοχή.Και έρχεται τώρα ο κάθε πικρόχολος πίσω από ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο,βλέπει δέκα δευτερόλεπτα από μια συναυλία και αποφαίνεται:

«Γέρασε».

«Δεν μπορεί».

«Να σταματήσει».

«Φτάνει πια».

Ποιοι είστε, ρε ;

Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος;

Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών;

Πόσες χιλιάδες ανθρώπους κάνατε να κλάψουν;

Πόσες γενιές τραγούδησαν τα τραγούδια σας;

Πόσα θέατρα γεμίσατε;

Πόσα τραγούδια σας έγιναν κομμάτι της ζωής ενός ολόκληρου λαού;

ΤΙΠΟΤΑ; Τότε λίγη ταπεινότητα δεν θα σας έβλαπτε.Βλέπετε να δίνει το μικρόφωνο στον κόσμο και βγάζετε το συμπέρασμα ότι «δεν μπορεί να τραγουδήσει». Ψάχνετε με το μικροσκόπιο να βρείτε μια στιγμή, μια ανάσα, ένα δευτερόλεπτο, για να χύσετε τη χολή σας.

Αυτό δεν λέγεται κριτική.

Λέγεται κακοψυχία.

Ναι λοιπόν! Ο Γιάννης Πάριος μεγάλωσε.

ΚΙ ΕΓΩ ΜΕΓΑΛΩΣΑ. ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΤΕ. ΟΛΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ!

Ή μήπως κάποιοι από εσάς έχετε υπογράψει συμβόλαιο με την αιώνια νεότητα;

Τα χρόνια όμως δεν ακυρώνουν το ταλέντο. Δεν διαγράφουν την προσφορά. Δεν σβήνουν την ιστορία.

Και ο Πάριος ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Δεν «υπήρξε» απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής.

ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ.

Μια από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι. Ένας ερμηνευτής που συνόδευσε έρωτες, χωρισμούς, γάμους, ξενύχτια, χαρές και πίκρες εκατομμυρίων Ελλήνων.

Και αυτή τη διαδρομή δεν μπορεί να τη σβήσει κανένας κακοπροαίρετος σχολιαστής του διαδικτύου.

Ξέρετε ποιο είναι το εύκολο;Να κάθεσαι στον καναπέ σου και να μηδενίζεις ανθρώπους.

Το δύσκολο είναι να δημιουργήσεις κάτι που θα υπάρχει όταν εσύ δεν θα υπάρχεις πια.

Αυτό το κατάφερε ο Πάριος.

Και κάτι τελευταίο προς όλους αυτούς τους ατρόμητους δικαστές του πληκτρολογίου:

Πριν ξαναγράψετε «να σταματήσει», κοιταχτείτε πρώτα στον καθρέφτη και αναρωτηθείτε:

ΕΓΩ ΤΙ ΑΦΗΣΑ ΠΙΣΩ ΜΟΥ;

Γιατί τον Πάριο, είτε τον αγαπάτε είτε όχι, όταν θα γραφτεί η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, θα τον γράψει με τεράστια γράμματα.

Εσάς;

Γι' αυτό, αρκετά με τη χολή και την κακία.

Σεβαστείτε επιτέλους έναν άνθρωπο που πρόσφερε μια ζωή στο ελληνικό τραγούδι.

Και αν δεν μπορείτε να τον σεβαστείτε, τουλάχιστον μην προσπαθείτε να μικρύνετε έναν μεγάλο άνθρωπο για να αισθανθείτε εσείς μεγαλύτεροι.

Γιατί οι μεγάλοι δεν μικραίνουν από τα σχόλιά σας.

Τα σχόλιά σας απλώς δείχνουν πόσο μικροί μπορείτε να γίνετε εσείς.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου. ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΟΛΑ.

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