Ενώ προηγείτο με 4-1 στο πρώτο σετ, ο Σέρβος φαινόταν να δυσκολεύεται σωματικά, καθώς έδειχνε ζαλισμένος κι έβαζε τακτικά πάγο στο πρόσωπό του μετά από λίγα μόνο games.

Με μία μεγάλη έκπληξη άρχισε το US Open, καθώς «προδωμένος» από το σώμα του και την κόπωση, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείσθηκε στον πρώτο γύρο του κορυφαίου τουρνουά, που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 20 χρόνια.

Ο Σέρβος πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης και νυν Νο 5, ηττήθηκε με 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 μετά από μια μάχη που διήρκησε πάνω από 4,5 (!) ώρες, την οποία κέρδισε ο Αργεντινός, Μαριάνο Ναβόνε (Νο 49 στον κόσμο).

«Ήταν απαίσια στο γήπεδο. Είναι κάτι που αντιμετωπίζω, δυστυχώς, σχεδόν σε κάθε αγώνα εφέτος. Τέτοιοι εμετοί είναι ένα πραγματικό πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο. Μετά όλο μου το σώμα άρχισε να υποχωρεί, πόνοι και κράμπες», εξήγησε ο Τζόκοβιτς.

{https://x.com/BastienFachan/status/2094272683831644598}

Αυτός ο αποκλεισμός μειώνει περαιτέρω την προοπτική να κατακτήσει, στα 39 του, έναν τίτλο ρεκόρ 25ου Grand Slam. Ο τετράκις πρωταθλητής του Queen's Cup (2011, 2015, 2018 και 2023) είχε ήδη δείξει σημάδια νευρικότητας δύο εβδομάδες νωρίτερα κατά την διάρκεια του μοναδικού αγώνα προετοιμασίας στο Σινσινάτι, όπου ηττήθηκε στον πρώτο γύρο κάτω από αποπνικτική ζέστη.

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Στο Flushing Meadows, δεν είχε χάσει ποτέ στον πρώτο γύρο σε 19 εμφανίσεις. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 2006 στη Μελβούρνη για να τον βρούμε ηττημένο στον εναρκτήριο αγώνα του σε τουρνουά Grand Slam.

Έκανε συνέχεια εμετό

Ενώ προηγείτο με 4-1 στο πρώτο σετ, ο Σέρβος φαινόταν να δυσκολεύεται σωματικά, καθώς έδειχνε ζαλισμένος κι έβαζε τακτικά πάγο στο πρόσωπό του μετά από λίγα μόνο games. Παρά την φαρμακευτική αγωγή που του χορηγήθηκε από την ιατρική ομάδα, ο «Νόλε» έκανε εμετό αρκετές φορές. Τελικά έχασε το πρώτο σετ στο tiebreak. Στη συνέχεια, ο Τζόκοβιτς ανέκτησε την ψυχραιμία του, εκμεταλλευόμενος ένα σερβίς που χάθηκε εντελώς από τον Ναβόνε, για να πάρει το προβάδισμα και να ισοφαρίσει τον αγώνα σε ένα σετ. Το σενάριο επαναλήφθηκε στο επόμενο σετ, όταν ο Αργεντινός έχασε ξανά το σερβίς του σε μια κρίσιμη στιγμή, επιτρέποντας στον Τζόκοβιτς να πάρει τον έλεγχο του αγώνα.

Σκέφτηκε να αποσυρθεί; «Φυσικά, αλλά μετά κέρδισα ένα σετ και μετά το τρίτο. Έτσι σκέφτηκα, ότι ίσως υπάρχει μια ευκαιρία», εξήγησε ο Σέρβος.

Αλλά στο τέταρτο σετ κι ενώ προηγείτο με 2-1 games υπέφερε από κράμπες πριν «καταρρεύσει» χάνοντας οκτώ διαδοχικά games. Σκουπίζοντας μερικά δάκρυα παρά την ενθάρρυνση του κοινού της Νέας Υόρκης, τελικά... παραδόθηκε μετά από 4 ώρες και 36 λεπτά στο πέμπτο σετ. Ο Τζόκοβιτς έφυγε από το γήπεδο αφού υπέγραψε μερικά αυτόγραφα πριν κατευθυνθεί στους διαδρόμους, με τις τσάντες κρεμασμένες στους ώμους του, φαινόταν εξαντλημένος και περπατούσε με βαρύ βηματισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=l8f_6mgJzT4&t=1s}

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ