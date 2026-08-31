Ανακοίνωση – απάντηση του Τομέα Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τα ανεξιχνίαστα συμβόλαια θανάτου.

«H απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσω του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο αίτημά μας να δοθούν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα εξιχνίασης δολοφονιών – συμβολαίου θανάτου του οργανωμένου εγκλήματος, αντί να διαφωτίσει την κοινή γνώμη, συσκοτίζει την πραγματικότητα μπερδεύοντας στοιχεία, ημερομηνίες, αριθμούς και αρμοδιότητες και παράγει πολλές σκέψεις και ερωτήματα», αναφέρει ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ και καταθέτει δημοσίως έξι ερωτήματα.

«Συγκεκριμένα,

1.- Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για την εξάρθρωση πάνω από 270 εγκληματικών οργανώσεων από το λεγόμενο ελληνικό FBI, ενώ το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας περιορίζει τον αριθμό σε «238 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες». Μπορούν να συμφωνήσουν ο αρμόδιος Υπουργός και το Αρχηγείο στο ποιος τελικά είναι ο αριθμός των οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν και να μας τον ανακοινώσουν;

2.- Δεδομένου ότι στο άρθρο 187 Ποινικού Κώδικα γίνεται λόγος περί κυρώσεων μόνον για εγκληματικές οργανώσεις και όχι γενικώς για εγκληματικές ομάδες, μπορεί το Αρχηγείο να μας εξηγήσει γιατί συναθροίζει στον αριθμό των 238 και εγκληματικές οργανώσεις και εγκληματικές ομάδες. Τελικά στις 238 περιπτώσεις, πόσες από αυτές είναι πραγματικά εγκληματικές οργανώσεις, δηλαδή με δράστες τριών και πάνω προσώπων;

3.- Θα μάς πει το Υπουργείο γιατί στην απάντηση του Αρχηγείου γίνεται αναφορά μόνο σε δήθεν 28 περιπτώσεις, ενώ ζητήσαμε στοιχεία για 34 περιπτώσεις (26 στην Αττική και 8 στην περιφέρεια) με συνολικά 40 νεκρούς και 15 τραυματίες (από το 2020 μέχρι σήμερα) στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών - συμβολαίων θανάτου;

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4.- Γιατί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο δεν απαντούν ως προς κάθε περίπτωση για την οποία ζητήσαμε στοιχεία, αναφέροντας ημερομηνίες, τόπο τέλεσης εγκλήματος και αριθμό νεκρών/τραυματιών - αριθμό συλληφθέντων - πορεία δίκης, αλλά απαντά συνολικά και μάλιστα για μικρότερο αριθμό περιπτώσεων;

5.- Γιατί, στην απάντηση του Αρχηγείου αναφέρεται πως η αξιολόγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (του λεγόμενου ελληνικού FBI) πρέπει να γίνεται μετά τη λειτουργία της στις 21 Οκτωβρίου 2024 και όχι για όλα τα περιστατικά που αναφέραμε και που ξεκινούν από το 2020. Ο ίδιος Υπουργός δεν κατείχε τη θέση και το 2020; Και σε κάθε περίπτωση οι ανεξιχνίαστες δολοφονίες πριν τις 21-10-2024 δεν αποτελούν αντικείμενο έρευνας ακόμη και σήμερα της άνω Διεύθυνσης ή υπονοείται ότι έχουν εγκαταλειφθεί οι προσπάθειες εξιχνίασης για τα παλαιότερα συμβόλαια θανάτου;

6.- Και αφού περιγράφεται από το Αρχηγείο ότι η νέα δομή του ελληνικού FBI είναι κάτι εντελώς καινούργιο, ας μάς ανακοινώσει δημόσια το Υπουργείο πόσοι αστυνομικοί που ασχολούνταν με το οργανωμένο έγκλημα μετακινήθηκαν την 21-10-2024 από τις παλαιότερες δομές τους στη νέα δομή του λεγόμενου FBI;», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ και καταλήγει:

«Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρόλος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του προσωπικού της που μοχθεί σε δύσκολες συνθήκες είναι κομβικός και περιβάλλεται με την εμπιστοσύνη μας, αλλά ταυτόχρονα και με την αγωνία μας για την ορθή και ανεπηρέαστη λειτουργία της.

Ουδείς εκ της πολιτικής ηγεσίας ή της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας δεν επιτρέπεται να δημιουργεί ρήγματα στην εμπιστοσύνη αυτή.

Γι’ αυτό και όταν από το 2020 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά μεταπολιτευτικά σε άλλη κυβέρνηση τέτοια μαζικότητα και πυκνότητα δολοφονιών στο πλαίσιο του λεγόμενου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών - συμβολαίων θανάτου, που πολλές από τις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εξιχνιαστεί, το Υπουργείο πρέπει να δέχεται τον δημόσιο έλεγχο και ιδίως να ενημερώνει τον λαό, που αγωνιά για την ασφάλειά του, με ξεκάθαρα στοιχεία και απαντήσεις.

Θεωρούμε ότι η εποχή των Greek Statistics που μάς οδήγησε στα γνωστά αδιέξοδα πρέπει να παρέλθει, γι’ αυτό και λιγότερη επικοινωνία και περισσότερα αποτελέσματα θα βοηθούσαν στην κατεύθυνση αυτή».