«Η χώρα δεν χρειάζεται φαντασιακές λύσεις», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση, ζητώντας μια πολιτική που θα διασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητα του κράτους όσο και την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ασκούν με κοινή ανακοίνωσή τους οι Τομείς Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή τις πρόσφατες εξεγέρσεις στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών «Κλειδί» στη Σιντική.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι τα περιστατικά στη συγκεκριμένη δομή αναδεικνύουν σοβαρά προβλήματα στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, ακόμη και σε μία περίοδο κατά την οποία, όπως σημειώνεται, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη προσφυγική ή μεταναστευτική κρίση.

Οι δύο Τομείς κάνουν λόγο για υπερπληρότητα και παρατεταμένη κράτηση ανθρώπων χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, ενώ ασκούν κριτική και στις επαναλαμβανόμενες μεταγωγές μεταναστών από τη μία περιοχή στην άλλη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συνθήκες λειτουργίας της δομής στη Σιντική. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνδικαλιστικά σωματεία αστυνομικών είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως ότι το ΠΡΟΚΕΚΑ λειτουργούσε πέρα από τα επιχειρησιακά του όρια, με κινδύνους τόσο για τους αστυνομικούς και τους κρατούμενους όσο και για τη δημόσια τάξη.

Μετά τις δύο πρόσφατες εξεγέρσεις, οι Τομείς Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη δομή δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή παραμονή των μεταναστών και την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων των αστυνομικών που έχουν αναλάβει τη φύλαξή της.

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Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προηγούμενες προειδοποιήσεις για την κατάσταση που επικρατούσε στη δομή.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται και οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι αυτές έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 70% τα τελευταία χρόνια και ασκεί έντονη κριτική στα σενάρια μεταφοράς μεταναστών σε χώρες της Αφρικής, με αναφορές στην Ουγκάντα και τη Ρουάντα.

Κατά τους συντάκτες της ανακοίνωσης, η Ελλάδα χρειάζεται μια μεταναστευτική πολιτική που θα εξασφαλίζει ότι η διοικητική κράτηση πραγματοποιείται με όρους νομιμότητας και ασφάλειας, ενώ οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

«Η χώρα δεν χρειάζεται φαντασιακές λύσεις», καταλήγει η ανακοίνωση, ζητώντας μια πολιτική που θα διασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητα του κράτους όσο και την προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Κοινή ανακοίνωση των Τομέων Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ.

Η μεταναστευτική πολιτική της ΝΔ έχει αποτύχει και δημιουργεί αδιέξοδα Οι συνεχιζόμενες εξεγέρσεις στο ΠΡΟΚΕΚΑ «Κλειδί» Σιντικής αποκαλύπτουν, για ακόμη μία φορά, ότι ακόμη και σε περίοδο που δεν υπάρχει προσφυγική/μεταναστευτική κρίση, η μεταναστευτική πολιτική της ΝΔ έχει αποτύχει και μας οδηγεί σε αδιέξοδα, παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές μεγαλοστομίες. Η υπερπληρότητα, η παρατεταμένη κράτηση ανθρώπων χωρίς χρονοδιάγραμμα και προοπτική, σε συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο τιμωρητική απομόνωση παρά διοικητική διαδικασία, είναι ο κανόνας.

Η κυκλική μεταγωγή μεταναστών από την μια περιοχή στην άλλη και η επιχειρησιακή αδυναμία, δεν αποτελούν απλώς λειτουργική αστοχία, αλλά παραβίαση των υποχρεώσεων του κράτους ως προς την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την ευρωπαϊκή συμμόρφωση. Πλέον, αποδεικνύεται περίτρανα, ότι η κυβέρνηση είναι ανίκανη να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, να εγγυηθεί την ασφάλεια των κρατικών υπαλλήλων και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και να υπερασπιστεί σθεναρά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων. Τα συνδικαλιστικά σωματεία των αστυνομικών είχαν εγκαίρως επισημάνει ότι η δομή λειτουργούσε εκτός επιχειρησιακών ορίων, με κίνδυνο τόσο για τους ίδιους, όσο για τους κρατούμενους, και τη δημόσια τάξη. Η κυβέρνηση όμως επέλεξε να αγνοήσει τις θεσμικές προειδοποιήσεις, υπονομεύοντας την ίδια την κρατική ικανότητα διαχείρισης διοικητικής κράτησης.

Καθίσταται εμφανές ότι η εν λόγω δομή, μετά και τις δύο πρόσφατες εξεγέρσεις δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις ΠΡΟΚΕΚΑ για την ασφαλή παραμονή των μεταναστών, αλλά ούτε και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο φύλαξης της. Και μέσα σε αυτή τη θεσμική κατάρρευση, επανέρχεται η νέα «αφρικανική απόδραση» της κυβέρνησης- η πιο βολική φαντασίωση για να κρυφτεί ότι οι επιστροφές όσων δεν δικαιούται άσυλο, έχουν καταρρεύσει σχεδόν 70% τα τελευταία έτη. Αντί να αναμετρηθεί με την παταγώδη αποτυχία της, η ΝΔ κατασκευάζει εξωτικούς γεωπολιτικούς μύθους αλά Γκρέκα για εσωτερική κατανάλωση, προσφέροντας στο ακροδεξιό της κοινό το αφήγημα ότι μπορεί να «μεταφέρει» ανθρώπους στην Ουγκάντα και στη Ρουάντα.

Μια κοφτερά δηκτική προσπάθεια να εξαφανιστεί η ανεπάρκεια από τον χάρτη - γιατί η θεσμική συμμόρφωση απαιτεί δουλειά, ενώ οι φανταστικές γραμμές προς την Αφρική προσφέρουν εύκολη ρητορική και σκληρές επικοινωνιακές κορώνες. Η χώρα δεν χρειάζεται φαντασιακές λύσεις, αλλά μια πολιτική που διασφαλίζει ότι η διοικητική κράτηση λειτουργεί εντός νομιμότητας και ότι οι επιστροφές όσων δεν δικαιούται άσυλο, υλοποιούνται με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, χωρίς επικοινωνιακές κατασκευές που υπονομεύουν την κρατική αξιοπιστία».