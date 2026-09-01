Η Satori Analytics ιδρύθηκε το 2014 και έχει εξελιχθεί σε μία από τις εξειδικευμένες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης και δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε στρατηγική επένδυση στη Satori Analytics προχώρησε η Motor Oil, αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ενισχύοντας την παρουσία της σε τεχνολογίες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αξιοποίηση δεδομένων.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που μπορούν να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και να δημιουργήσουν νέες πηγές αξίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την οικονομία και τον ενεργειακό κλάδο.

Η Satori Analytics ιδρύθηκε το 2014 και έχει εξελιχθεί σε μία από τις εξειδικευμένες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης και δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στους κλάδους της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του λιανεμπορίου, της υγείας, της βαριάς βιομηχανίας και των κατασκευών, αναπτύσσοντας λύσεις για μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ομάδα περίπου 125 εξειδικευμένων μηχανικών Τεχνητής Νοημοσύνης και δεδομένων. Η τεχνογνωσία της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση σύνθετων έργων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σε λύσεις μέσω των οποίων επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να αξιοποιούν εφαρμογές ΑΙ, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των δεδομένων, των υποδομών και της πνευματικής ιδιοκτησίας τους.

Αύξηση τζίρου 82% σε δύο χρόνια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναπτυξιακή πορεία της Satori. Την περίοδο 2023-2025 ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 82%, ενώ η διοίκηση αναμένει ότι η δυναμική θα ενισχυθεί περαιτέρω το 2026, με τα έσοδα να προβλέπεται ότι θα καταγράψουν αύξηση άνω του 50%.

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Η συγκεκριμένη επίδοση αποτυπώνει την αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένης ανάλυσης δεδομένων από επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν πλέον εταιρείες με εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής του Ομίλου Motor Oil, Νίκος Γιαννακάκης, υπογράμμισε ότι ο όμιλος επενδύει διαχρονικά σε τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Όπως ανέφερε, η συμμετοχή στη Satori αποτελεί επένδυση σε έναν οργανισμό με υψηλή τεχνογνωσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα δεδομένα, δύο τομείς που εκτιμάται ότι θα έχουν καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Satori Analytics, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, επισήμανε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας απαιτεί συνεχή επένδυση σε εξειδίκευση, έρευνα και ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η είσοδος της Motor Oil στο μετοχικό κεφάλαιο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη της Satori και μπορεί να ενισχύσει τον στόχο της εταιρείας να δημιουργήσει από την Ελλάδα μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη.