Εκτός φυλακής ο Κώστας Τζιωρτζιώτης με περιοριστικούς όρους.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κώστας Τζιωρτζιώτης, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με το trikalavoice.gr η αποφυλάκισή του έγινε με την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης.

Οι περιοριστικοί όροι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα επιβλήθηκαν δύο βασικοί περιοριστικοί όροι αυτός της απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωση εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα μία φορά τον μήνα. Οι συγκεκριμένοι όροι θα ισχύουν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η δικαστική διαδικασία αφορά την τραγωδία που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2026 στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όταν ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά προκάλεσαν τον θάνατο πέντε εργαζομένων. Ο Κώστας Τζιωρτζιώτης είχε κριθεί προφυλακιστέος τον Φεβρουάριο, μετά την απολογία του, καθώς οι κατηγορίες σε βάρος του είχαν αναβαθμιστεί. Πλέον, μετά την αποφυλάκισή του υπό όρους, θα παραμείνει εκτός φυλακής μέχρι την τακτική εκδίκαση της υπόθεσης.