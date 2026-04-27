Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) η απολογία του υπεύθυνου παραγωγής στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και σε βαθμό κακουργήματος. Ο διευθυντής του εργοστασίου δεν απολογήθηκε, καθώς έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του. Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη, καθώς και το ενδεχόμενο ύπαρξης γνώσης ή ανοχής κινδύνου από πλευράς στελεχών της εταιρείας.

Παράλληλα, εξετάζονται καταγγελίες για πιθανές προειδοποιήσεις εργαζομένων σχετικά με διαρροή ή οσμή αερίου, με την υπεράσπιση του υπεύθυνου παραγωγής να απορρίπτει τα σχετικά σενάρια.

Σύμφωνα με τεχνικά ευρήματα που έχουν έρθει στο φως, καταγράφεται εκτεταμένη διάβρωση σε σωληνώσεις μεταφοράς προπανίου, καθώς και σημεία διαρροής εύφλεκτου αερίου, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένονται οι επόμενες κρίσιμες απολογίες και αποφάσεις για την πορεία της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης παραμένει προσωρινά κρατούμενος, με το δικαστικό συμβούλιο να αναμένεται να αποφανθεί εκ νέου για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

