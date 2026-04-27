Δύο διευθυντικά στελέχη της «Βιολάντα» απολογούνται για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τρίκαλα. Σήμερα κρίνεται η προφυλάκισή τους.

Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή βρίσκονται σήμερα Δευτέρα δύο διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας «Βιολάντα», τα οποία αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στη μονάδα των Τρικάλων, που άφησε πίσω πέντε εργαζόμενες νεκρές.

Συγκεκριμένα, ο προϊστάμενος παραγωγής και ο διευθυντής της μονάδας καλούνται να απολογηθούν για κατηγορίες που περιλαμβάνουν συνέργεια σε έκρηξη με δόλο και ανθρωποκτονία. Ο ανακριτής εξετάζει, μεταξύ άλλων, εάν υπήρξε παράβλεψη προειδοποιήσεων εργαζομένων για έντονη οσμή προπανίου, καθώς και αν ελήφθησαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας.

Σημειώνεται πως οι διώξεις ασκήθηκαν μετά το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο –σύμφωνα με πληροφορίες– καταγράφει παραλείψεις τόσο στις υποδομές και τις σωληνώσεις, όσο και στη διαχείριση των αναφορών από το προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι προσωρινά κρατούμενος παραμένει ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας, ο οποίος έχει υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης που δεν έγινε δεκτό από τις δικαστικές αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό δικαστική κρίση.

Στο υπόμνημά του, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί την έντονη οσμή, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως την απέδωσε αρχικά σε πρόβλημα από τις τουαλέτες. Όπως σημειώνει, ενημερώθηκε από τα διευθυντικά στελέχη όταν πλέον ήταν αργά, ενώ ισχυρίζεται ότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στους τεχνικά υπεύθυνους του εργοστασίου.