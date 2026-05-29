Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής (29/05) στην Κόρινθο ύστερα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στα επείγοντα του νοσοκομείου Κορίνθου, όπου θα υποβληθού σε εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, τα οποία μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Παράλληλα, διενεργείται έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν άλλοι τραυματίες ή εγκλωβισμένοι.