Την πρώτη του εμφάνιση στον τηλεοπτικό σταθμό του ACTION 24 πραγματοποίησε ο Τάσος Αρνιακός.

Την Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Τάσος Αρνιακός, έκανε τη δική του πρεμιέρα στον τηλεοπτικό σταθμό του ACTION 24, εγκαινιάζοντας και επίσημα τη συνεργασία του με το κανάλι.

Ο γνωστός μετεωρολόγος, βρέθηκε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», με παρουσιαστές τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϋμένου, για να χαρίσει τις πρώτες του μετεωρολογικές προβλέψεις μέσα από τη νέα του τηλεοπτική στέγη.

Οι οικοδεσπότες της εκπομπής δεν έκρυψαν τη χαρά τους για τη νέα τους συνεργασία, με τον Τάσο Αρναικό να τους ευχαριστεί εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την υποδοχή που είχε στο κανάλι.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την υποδοχή, θερμή υποδοχή, από την ρεσεψιόν μέχρι τον Γενικό Διευθυντή στο φιλόξενο κανάλι του ACTION 24 που έχω την τιμή να συνεργάζομαι από αυτή τη στιγμή και μετά…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο γνωστός μετεωρολόγος.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε ορισμένα τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των προβλέψεών του, ο Τάσος Αρνιακός, δεν έχασε την ψυχραιμία και το χιούμορ του.

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Μάλιστα, στο τέλος του δελτίου τον περίμενε και μία έκπληξη, καθώς ο παρουσιαστής, Νίκος Υποφάντης, έδωσε on air μία φωτογραφία από το παρελθόν.

Στο στιγμιότυπο, ο Τάσος Αρνιακός, εμφανίζεται νεότερος να παίζει φλογέρα, ενώ ο παρουσιαστής, βρίσκεται από πίσω σε νηπιακή ηλικία.

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Υπενθυμίζεται, ότι ο Τάσος Αρνιακός, άφησε πίσω του μία μακρά συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, με την πρεμιέρα του στο Action 24 να πραγματοποιείται σήμερα.